۵ درصد ایرانی ها آسم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی صبح یکشنبه در نشست مشترک وزرای بهداشت و ورزش و جوانان اظهار داشت: بیماری های غیرواگیر یکی از بزرگترین چالش های حوزه سلامت است.

وی با اعلام اینکه خطر بیماری های غیرواگیر در همه جای دنیا وجود دارد، تاکید کرد: اما این مشکلات در ایران جدی تر است و الان شرایط نسبتا سختی را برای کنترل این بیماری ها در کشور داریم.

لاریجانی به وضعیت سکته های قلبی، سرطان ها و سایر بیماری های غیرواگیر اشاره کرد و گفت: ۵ درصد از جمعیت ما مبتلا به انواع سرطان ها است.

وی با اعلام اینکه ۱۰ درصد جمعیت ما را دیابت تهدید می کند، افزود: در سال های آتی با مشکلات جدی تری در زمینه بیماری های دیابت مواجه خواهیم شد.

به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت، ۵ درصد جمعیت کشور آسم دارند و بیماری های انسدادی یکی از تهدیدکننده های سلامت جمعیت ما در سال های آتی خواهد بود.

وی بر ضرورت شناسایی و کنترل عوامل خطر بیماری های غیرواگیر تاکید کرد و گفت: چهار عامل اصلی تغذیه ناسالم، نبود فعالیت بدنی یا فعالیت بدنی کم، مصرف الکل و دخانیات چهار عامل خطر اصلی در بروز بیماری های غیرواگیر شناخته می شوند.

لاریجانی با اعلام اینکه میزان شیوع فعالیت فیزیکی در منطقه ای که ما قرار داریم، خیلی بالا است، افزود: متاسفانه ۳۱ درصد جمعیت ایران فعالیت فیزیکی ندارند.

معاون وزیر بهداشت به وضعیت چاقی در کشور اشاره کرد و گفت: ۳۰ درصد زنان و ۱۷ درصد مردان ما چاق هستند که بالاترین شیوع اضافه وزن در مردان در بین سنین ۳۵ تا ۷۵ سال است.

وی یکی از اهداف امضای تفاهم نامه فی مابین وزارتخانه های بهداشت و ورزش و جوانان را کاهش نسبی در شیوع فعالیت کمی فیزیکی عنوان کرد و گفت: این میزان را باید به ۲۰ درصد برسانیم.