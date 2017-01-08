ایرج نوری در گفتگو با مهر در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه صادرات و قاچاق دام سبک از کشور باعث گرانی قیمت گوشت شده است، اظهارداشت: احتمال قاچاق دام از کشور زمانی که صادرات آن می‌تواند به صورت قانونی انجام شود، بسیار کم است چرا که صادرات قانونی به مراتب هزینه کمتری نسبت به قاچاق دارد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی قاچاق دام از کشور صرفه اقتصادی ندارد، گفت: در صورتی که صادرات دام از کشور ممنوع شود، صادرکنندگان به دلیل آنکه بازارهای مقصد و قراردادهایی را که در این زمینه دارند، از دست ندهند و زیان نکنند اقدام به قاچاق دام می‌کنند اما هم اکنون صادرات دام به صورت قانونی انجام می‌شود.

این عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده با اشاره به اینکه صادرات از تولید داخل حمایت می‌کند، اضافه کرد: میزان صادرات دام سبک از کشور تنها حدود ۳ تا ۴ درصد تولید عظیم ما در این زمینه است بنابراین نمی‌تواند دلیلی برای نابسامانی و آشفتگی بازار گوشت باشد.

نوری با بیان اینکه سال گذشته در همین فصل، شاهد شیوع سویه جدید بیماری تب برفکی در کشور بودیم، افزود: با وجود آنکه سازمان دامپزشکی تلاش زیادی برای کنترل بیماری کرد اما چون سویه جدید بود تا دارو و واکسن تهیه و بیماری مهار شود، تعداد قابل توجهی دام سبک در کشور تلف شد.

وی اضافه کرد: همین مساله سبب شد تا تولید دام طی‌ سال‌جاری در کشور کاهش پیدا کند و با ما کمبود در این زمینه مواجه شویم ضمن اینکه هر سال بعد از ماه آذر تا ۱۵ اسفندماه که دام جدید وارد بازار می‌شود با کمبود عرضه دام سبک مواجه هستیم که امسال کاهش تولید به این امر دامن زده است.

سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده کشور تصریح کرد: اگرچه موارد فوق در افزایش قیمت گوشت موثر بود اما دلیل اصلی این گرانی نقش دلالان و حضور آنان در بازار این محصول است.

نوری با بیان اینکه در کشور مافیای گوشت ایجاد شده است، تاکید کرد: عده‌ای در فرایند تولید دام تا عرضه آن در قصابی‌ها از محل فروش هرکیلوگرم از این محصول بین ۷ تا ۸ هزارتومان سود می‌کنند.

وی با بیان اینکه قیمت دام زنده در حال حاضر کیلویی ۱۳ هزارتومان است، گفت: قیمت تمام شده هرکیلوگرم گوشت برای توزیع کنندگان ۲۶ هزارتومان است و آنان باید با احتساب ۸ درصد سود این کالا را به مصرف کنندگان عرضه کنند.