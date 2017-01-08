مسئولان استانی کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر کانون مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری، علیرضا حاجیان‌زاده در آستانه سی و هشتمین بهار انقلاب اسلامی با صدور احکام جداگانه‌ای مجتبی دانشور مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون را به سمت جانشین کمیته کودک و نوجوان ستاد و مدیران کل استانی کانون را به سمت مسئول کمیته در آن استان‌ها منصوب کرد.

در حکم امضا شده از سوی مسوول کمیته کودک و نوجوان برای جانشین این کمیته، بر اهمیت هماهنگی در سطوح مختلف با مسئولان ارشد ستاد دهه فجر و اعضای کمیته کشوری و در حکم مدیران کل استانی بر هماهنگی با استاندار و مسئولان استانی و ستاد دهه فجر و در همه احکام، بر توجه به اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی مطابق با گروه سنی کودک ونوجوان در سطوح بین‌المللی کشوری و استانی تاکید شده است.

مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر در این احکام همچنین از مسوولان منصوب شده خواسته است با عنایت به تبیین سیاست‌های کلان و رویکردهای داخلی و خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سالی که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گرفته، برای برگزاری هرچه بهتر مراسم دهه فجر، با شعار «گفتمان انقلاب اسلامی، زمینه امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی» اقدام‌های شایسته‌ای به‌عمل آورند.

در ابتدای این احکام نیز با بیان این که «انقلاب اسلامی رساترین فریاد تاریخ بشر است که بر اساس بینش عمیق توحیدی و الهام‌گرفته از انقلاب سرخ عاشورای حسینی شکل گرفته»، از دهه فجر به عنوان فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های ماندگار این انقلاب یاد شده است.

کمیته کودک و نوجوان یکی از کمیته‌های اصلی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی است که مسئولیت آن بر عهده مدیرعامل کانون است و چند سازمان و نهاد فرهنگی، هنری، اجتماعی و گروه‌های کودک و نوجوان صدا و سیمای جمهوری اسلامی عضو آن هستند.