اوباما سه شنبه خداحافظی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه با سفر به شیکاگو، آخرین سخنرانی خود را در مقام رئیس جمهور آمریکا که سخنرانی خداحافظی وی محسوب می شود ایراد می کند.

دلیل انتخاب شیکاگو برای ایراد آخرین سخنرانی این مطلب است که اوباما فعالیت خود را برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری از همین شهر آغاز کرده است.

علاوه بر آن اوباما بعد از پایان دوران ریاست جمهوری در همین شهر ساکن می شود و کتابخانه و «بنیاد اوباما» نیز در شیکاگو دایر خواهد شد.

اوباما اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آمریکا بود که در دوران ریاست جمهوری خود با تحولاتی چون بیداری اسلامی مواجه شد.