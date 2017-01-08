حکم نایب رئیس جدید فدراسیون اسکی غیب شد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که روز گذشته در خبری در پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان پیام محبی به عنوان نایب رئیس جدید فدراسیون اسکی معرفی شد، نایب رئیس سابق هنوز از این موضوع بی اطلاع است.

جواد شهلایی که شهریور ماه با حکم محمود گودرزی وزیر پیشین نایب رئیس این فدراسیون شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز تعجب و بی خبری از این موضوع، گفت: از موضوع بی اطلاعم. تا جایی که من می دانم آقای محبی مشاور اجرایی فدراسیون بود. اجازه دهید اطلاعاتم را در این خصوص کامل کنم و بعد اظهار نظر خواهم کرد.

شهلایی پیش از این سابقه دبیری در فدراسیون اسکی و مدیر کل استان آذربایجان غربی را در کارنامه خود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه رئیس فدراسیون اسکی با توجه به تفویض اختیار مجمع انتخاباتی اسکی یکبار نایب رئیس این فدراسیون را انتخاب کرد هنوز مشخص نیست آیا انتخاب گزینه جدید برای نایب رئیسی این فدراسیون نیاز به تفویض دوباره مجمع دارد یا اینکه مشکل، موضوع دیگری بوده است که خبر حکم نایب رئیس جدید دقایقی پس از انتشار در پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان غیب شد!