مشکلات هویتی، جوانان را تحت تاثیر قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ظریفیان افزود: از دیرباز شیراز به عنوان پیوستار فرهنگی و هویتی ایران به عنوان تمدن بزرگ در دوره هخامنشیان مطرح بوده است .پس از ورود اسلام نیز پیوند عمیق به وجود آمد و تداوم یافت تا با تولد اندیشمندان صاحب نامی چون حافظ ، سعدی و ... این شهر به عنوان مرکز مفاخر بزرگ تاریخی و فرهنگی معرفی شود و هم اکنون نیز به عنوان پایتخت فرهنگی ایران ، این شهر را می شناسند.

وی افزود :به این ترتیب، فرهنگ ایران باستان با فرهنگ عرفان ایران ی و فلسفه اسلامی پیوند خورد و در یک پیوند عمیق، هویتی جدید ایجاد کرد.،ضمن اینکه موقعیت جغرافیایی این شهر وارتباطش با جهان اسلام وکشورهای خلیج فارس بر اهمیت آن افروده است .

استاد داتشگاه تهران با توضیح این موضوع که مردم ایران ی همواره نگاهی درونی به فرهنگ و یک نگاه جهان شمول به بیرون داشتند اظهار داشت : این ارتباط فرهنگی و افتصادی به واسطه جاده ابریشم با جهان پیرامون عمیق تر شد.

وی در خصوص ساختار شهری شهر شیراز نیز توضیحاتی را ارائه کرد و یادآور شد: در نظام شهرنشینی ایران پس از اسلام همواره مراکز زیارتی و مذهبی بوده و به عنوان مثال مساجد و زیارتگاه ها در کنار بازار توسعه یافتند.

ظریفیان افزود : بنابراین وجود مراکز مذهبی مهم ، بازار ، نزدیکی به کشورهای اسلامی و موقعیت فرهنگی این شهر، بیانگر انتخاب صحیح است و من فکر می کنم این شهربا این ویژگی ها ، خود نقطه فوت این انتخاب باشد.

وی در ادامه سخنانش مشکلات هویتی که مردم جهان به ویژه جوانان را تحت تاثیر قرار داده است، مورد توجه قرار داد و افزود: تحولات سریع اجتماعی ، جوامع را با بحران های عدیده ای مواجه کرده که از جمله میتوان به بحران هویت اشاره کرد و فکر می کنم یکی از راهکارهای رفع این مقوله اتصال فرهنگ و سنت ها با پیشرفتهای دنیای جدید باشد.

استاد دانشگاه تهران با بیان این موضوع که یک مثلت معنا داری بین اقتصاد ، فرهنگ و جوان به وجود آمده است، گفت : من معتقدم انتخاب شهر شیراز ، انتخابی هواشمندانه است که اگر به درستی مدیریت شود، می تواند الگوی عمیق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی را با محوریت جوانان ایجاد کند که مولفه و الگویی برای سایر کشورها نیز خواهد بود.