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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

رئیس کمیسیون هویت جوانان:

مشکلات هویتی، جوانان را تحت تاثیر قرار داده است

مشکلات هویتی، جوانان را تحت تاثیر قرار داده است

رئیس کمیسیون هویت جوانان گفت: تحولات سریع اجتماعی، جوامع را با بحران‌های عدیده‌ای مواجه کرده که از جمله می‌توان به بحران هویت به ویژه در میان جوانان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ظریفیان افزود: از دیرباز شیراز به عنوان پیوستار فرهنگی و هویتی ایران به عنوان تمدن بزرگ در دوره هخامنشیان مطرح بوده است .پس از ورود اسلام نیز پیوند عمیق به وجود آمد و تداوم یافت تا با تولد اندیشمندان صاحب نامی چون حافظ ، سعدی و ... این شهر به عنوان مرکز مفاخر بزرگ تاریخی و فرهنگی معرفی شود و هم اکنون نیز به عنوان پایتخت فرهنگی ایران ، این شهر را می شناسند.

وی افزود :به این ترتیب، فرهنگ ایران باستان با فرهنگ عرفان ایران ی و فلسفه اسلامی پیوند خورد و در یک پیوند عمیق، هویتی جدید ایجاد کرد.،ضمن اینکه موقعیت جغرافیایی این شهر وارتباطش با جهان اسلام وکشورهای خلیج فارس بر اهمیت آن افروده است .

استاد داتشگاه تهران با توضیح این موضوع که مردم ایران ی همواره نگاهی درونی به فرهنگ و یک نگاه جهان شمول به بیرون داشتند اظهار داشت : این ارتباط فرهنگی و افتصادی به واسطه جاده ابریشم با جهان پیرامون عمیق تر شد.

وی در خصوص ساختار شهری شهر شیراز نیز توضیحاتی را ارائه کرد و یادآور شد: در نظام شهرنشینی ایران پس از اسلام همواره مراکز زیارتی و مذهبی بوده و به عنوان مثال مساجد و زیارتگاه ها در کنار بازار توسعه یافتند.

ظریفیان افزود : بنابراین وجود مراکز مذهبی مهم ، بازار ، نزدیکی به کشورهای اسلامی و موقعیت فرهنگی این شهر، بیانگر انتخاب صحیح است و من فکر می کنم این شهربا این ویژگی ها ، خود نقطه فوت این انتخاب باشد.

وی در ادامه سخنانش مشکلات هویتی که مردم جهان به ویژه جوانان را تحت تاثیر قرار داده است، مورد توجه قرار داد و افزود: تحولات سریع اجتماعی ، جوامع را با بحران های عدیده ای مواجه کرده که از جمله میتوان به بحران هویت اشاره کرد و فکر می کنم یکی از راهکارهای رفع این مقوله اتصال فرهنگ و سنت ها با پیشرفتهای دنیای جدید باشد.

استاد دانشگاه تهران با بیان این موضوع که یک مثلت معنا داری بین اقتصاد ، فرهنگ و جوان به وجود آمده است، گفت : من معتقدم انتخاب شهر شیراز ، انتخابی هواشمندانه است که اگر به درستی مدیریت شود، می تواند الگوی عمیق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی را با محوریت جوانان ایجاد کند که مولفه و الگویی برای سایر کشورها نیز خواهد بود.

کد مطلب 3871620

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