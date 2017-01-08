معیارهای داوری اولین جایزه ایثار و رسانه/ ایثار محدود به جنگ نیست

محمد حیدری رئیس کارگروه معیار سنجی و شاخصگذاری نخستین دوره جایزه «ایثار و رسانه» در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به داوری این رویداد در دو مرحله اولیه و نهایی گفت: آثاری که تا کنون به دست ما رسیده متعلق به همه حوزههاست و در تمامی بخشها با موضوع ایثار و فداکاری آثاری به دست ما رسیده است.
حیدری با معرفی گروه داوری گفت: ما همه شاخصها را در دو حوزه آثار و رسانهها با حضور هیأت داوران شامل فریدون عموزاده خلیلی، لیلارستگار، جلال خوشچهره و بنده ارزیابی میکنیم و بر اساس فرمول برای آثار نمره تعیین میکنیم. این فرمول به شکلی است که اگر هر کدام از شرکت کنندگان آن را در اختیار داشته باشد میتواند به آثار و رسانه خود را نمره دهد.
حیدری نحوه داوری را به این شکل بیان کرد و گفت: آثار بعد از جمعآوری در اختیار داوران قرار داده میشود و بعد از غربالگری اولیه در کمیته ارزیابی مجدد مورد بررسی قرار میگیرد. کمیته ارزیابی مجدد برای این منظور شده است که اگر نکتهای در آثار فراموش و یا دیده نشده مورد بازبینی قرار بگیرد و اگر هم کسی اعتراضی داشته باشد در این کمیته به اعترض او رسیدگی میکنیم. این روش حتی در مرحله نهایی هم وجود دارد و فقط مختص به مرحله بررسی اولیه آثار نیست.
وی افزود: داوری اولیه در دو بخش ایثار اجتماعی و ایثار و شهادت از هم تفکیک شده. ضمن اینکه با انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی به توافق رسیدیم تا شاخصهای بخش عکس را هم مشخص و این بخش را هم به مرحله داوری اضافه کنیم.
محمد حیدری در خصوص معیارهای انتخاب داوران گفت: اولین معیار ما در انتخاب داوران به اشتهار و حرفهای بودن آنها اختصاص پیدا کرده است. معیار دیگر ما اشراف داشتن به حوزه های یاد شده است که در این بین وقت صرف کردن یکی دیگر از معیارهای انتخاب داوران بوده است.
وی با معرفی داوران در مرحله اولیه و نهایی گفت: داوری اولیه بر عهده سعید فخرزاده، حسین زکریایی عزیزی، اسدالله مشایخی و محمدعلی آقامیرزایی در بخش جهاد و شهادت و مهرداد خدیر، نفیسه زارعکهن و علی کدخدازاده در بخش ایثار اجتماعی است. همچنین در داوری نهایی یونس شکرخواه، احمد توکلی، مسعود میری، حسن نمکدوست، محمد جوادمحقق و علیرضا ملکیان حضور دارند. حمید فروتن و فرهاد سلیمانی هم داوران بخش عکس هستند.
حیدری با اشاره به لحاظ کردن دو فاکتور مهم در ارزیابی آثار گفت: ما برای شناسایی سوژه و انتخاب آن بخش دیگری تعریف کردهایم که این بخش ۴۰ نمره دارد و ۶۰ نمره هم به سایر بخشها تعلق میگیرد. ارسال کنندگان آثار باید توجه داشته باشند آثاری به مرحله دوم داوری فرستاده میشود که در بخش اول ۳۰ نمره در بخش مفهوم و سوژه کسب کرده باشد.
رئیس کارگروه معیارسنجی و شاخصگذاری در خصوص انتخاب رسانههای برتر، توضیح داد: با اینکه برخی از نشریات در حوزههای ایثار اجتماعی و ایثار شهادت کار میکنند اما نشریاتی که در خصوص ایثار اجتماعی و شهادت فعالیتی را انجام ندادهاند برای آنها امتیازاتی قائل شدهایم تا رسانهها انگیزه پیدا کنند در حوزه ایثار و فداکاری فعالیت بیشتری داشته باشند.
رئیس کارگروه معیارسنجی و شاخصگذاری با طرح این سوال که کدام مقولهها میتوانند در بخش ایثار اجتماعی قرار بگیرند، تشریح کرد: کلمه ایثار در جامعه هنوز با معیارهای جنگ و شهادت ارزیابی میشود در حالی که بسیاری از مردم و حتی اهالی رسانه متوجه این نیستند که ایثار و فداکاری در هر حوزه و بخشی از جامعه میتواند حضور داشته باشد. رسانهها اگر خبر یا گزارشی دارند که در آن فردی ازخودگذشتگی نشان داده باشد میتوانند آن را به دبیرخانه ارسال کنند.
وی ادامه داد: به طور مثال خانم خادمالشریعه که در مسابقات شطرنج روسیه در برابر حریف فرانسوی خود فداکاری نشان داد در حوزه ایثار ورزشی قرار میگیرد و تمامی کسانی که مطلبی در این خصوص نوشتهاند میتوانند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند و در این مراسم حضور داشته باشند. ما هم از مردم میخواهیم که ما را در ترویج فرهنگ ایثارگری حمایت کنند.
حیدری در پایان با اعلام اینکه زمان برگزاری مراسم دی ماه است گفت: تاریخ برگزاری این مراسم در روزهای ۲۲ تا ۲۶ بهمن ماه سال جاری است.
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