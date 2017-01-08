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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

معاون اشتغال کمیته امداد خراسان شمالی مطرح کرد:

فعالیت ۱۲۰۰ مددجوی خراسان شمالی در زمینه تولید صنایع‌دستی

فعالیت ۱۲۰۰ مددجوی خراسان شمالی در زمینه تولید صنایع‌دستی

بجنورد- معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان شمالی از فعالیت بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر مددجوی استان درزمینهٔ تولید صنایع‌دستی خبر داد.

علیرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۶۸۰ طرح اشتغال‌زایی تولیدات صنایع‌دستی مربوط به مددجویان خراسان شمالی وجود دارد.

وی بابیان اینکه بیش از یک هزار و ۲۰۰ مددجوی استان درزمینهٔ تولید صنایع‌دستی مغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از سه هزار و ۴۸ تخته فرش، گلیم و تابلو فرش به مساحت ۶ هزار ۴۳ مترمربع توسط این افراد تولیدشده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان بیان کرد: طی ۹ ماه نخست امسال از محل تولید و فروش فرش، گلیم و دستبافته ها بیش از ۱۴ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال درآمد نصیب مددجویان شده است.

این مسئول افزود: میزان دو میلیارد و ۵۱۸ میلیون ریال از این تولیدات توسط خود کمیته امداد و ۱۱ میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال توسط مراکز خرید و بازار از مددجویان خریداری‌شده است.

مرادی بابیان اینکه مددجویان اسفراینی با بیش از ۴۳۰ نفر بیشترین مددجوی بافنده صنایع‌دستی استان را دارد، اظهار کرد: همچنین بجنورد با ۴۰۰ نفر، شیروان با ۲۰۰ نفر، فاروج با ۱۶۰ نفر بیشترین مددجویان فعال درزمینهٔ تولید صنایع‌دستی خراسان شمالی رادارند.

کد مطلب 3871681

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