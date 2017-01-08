تیم ملی والیبال بانوان ایران حریفان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان جهان سال ۲۰۱۸ با حضور ۲۴ تیم از ۷ تا ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۷ به میزبانی ژاپن برگزار می شود.

تاکنون حضور سه تیم در این رقابت ها قطعی شده است. آمریکا به عنوان قهرمانی سال ۲۰۱۴، ژاپن میزبان سال ۲۰۱۸ و تیم ملی والیبال برزیل به عنوان قهرمان سال ۲۰۱۵ آمریکا جنوبی سه تیم قطعی شده این رقابت ها هستند.

قاره آسیا علاوه بر میزبان چهار سهمیه دیگر در مسابقات والیبال قهرمانی جهان دارد که تیم ها بر اساس مسابقات انتخابی مشخص می شوند.

مسابقات انتخابی قاره آسیا در دو مرحله برگزار می شود که در مرحله نخست رقابت ها در پنج گروه پیگیری می شود و تیم های قهرمان این پنج گروه به همراه پنج تیم برتر قاره آسیا در مرحله نهایی در دو گروه به مصاف یکدیگر می روند.

قبلا هند به عنوان میزبان مرحله نخست در گروه آسیای مرکزی انتخاب شده بود که این رقابت ها به دلیل اختلافات داخلی فدراسیون والیبال هند از سوی فدراسیون جهانی لغو شد.

سپس کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) مالدیو را به عنوان میزبان رقابت های انتخابی زنان جهان در منطقه آسیای مرکزی انتخاب کرد که این رقابت ها از هشتم تا دهم بهمن ماه برگزار می شود.

تیم ملی والیبال بانوان ایران در این رقابت ها به مصاف تیم های هند، نپال و مالدیو خواهد رفت.

تاکنون کره شمالی و تونگا به ترتیب با کسب مقام قهرمانی در مناطق اقیانوسیه و شرق آسیا صعودشان به مرحله نهایی قاره آسیا قطعی شده است و رقابت سه منطقه دیگر هنوز برگزار نشده است.

از منطقه غرب آسیا برای حضور در این رقابت ها کشوری اعلام آمادگی نکرده است و به همین دلیل دو تیم تایلند و ویتنام از منطقه جنوب شرق آسیا مجوز حضور در مرحله نهایی کسب کردند.

مرحله دوم یا نهایی مسابقات والیبال انتخابی جهان در قاره آسیا با حضور ۱۰ تیم در دو گروه برگزار می شود که یک گروه ۵ تیمی به میزبانی قزاقستان (گروه A) و ۵ تیم دیگر هم به میزبانی تایلند (گروه B ) که دو تیم برتر در رنکینگ جهانی سال گذشته هستند، با هم رقابت می کنند.

تاکنون حضور تیم های چین، قزاقستان، استرالیا، کره جنوبی، تایلند، ویتنام، کره شمالی، چین تایپه و تانگو در مرحله نهایی مسابقات انتخابی زنان جهان در قاره آسیا قطعی شده است و قهرمان منطقه مرکزی دهمین تیم شرکت کننده در این رقابت ها خواهد بود.