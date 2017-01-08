به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه در سخنانی گفت: نیروهای ترکیه ای پس از سروسامان یافتن اوضاع در «بعشیقه» واقع در شهر موصل عراق، از آنجا عقب نشینی می کنند!

بر اساس این گزارش، این اظهارنظر عجیب نخست وزیر ترکیه در حالی است که حضور نظامی فاقد مجوز این کشور در شهر موصل، خود سرمنشأ ظهور و بروز بحران در این شهر بوده است.

اظهارات نخست وزیر ترکیه در حالی مطرح می شود که العبادی پیشتر از حصول توافق میان آنکارا و بغداد برای عقب نشینی نیروهای ترکیه از شهر موصل خبر داده بود.

گفتنی است، ایلدریم امروز با «مسعود بارزانی» و «نچیروان بارزانی» رئیس و نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در شهر اربیل دیدار و بر لزوم تقویت همکاری های دوجانبه در تمامی زمینه ها تأکید کرد.