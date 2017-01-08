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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۳۱

ابوالقاسم طالبی در «جهان آرا» از «یتیم خانه ایران» می‌گوید

ابوالقاسم طالبی در «جهان آرا» از «یتیم خانه ایران» می‌گوید

ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما و سازنده فیلم «یتیم خانه ایران» مهمان دوازدهمین قسمت برنامه تلویزیونی «جهان آرا» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «جهان آرا» در دوازدهمین قسمت، میزبان ابوالقاسم طالبی فیلمساز و کارگردان ایرانی است که در کارنامه هنری او آثاری همچون «قلاده های طلا»، «دست های خالی»، «جنگ کودکانه»، «عروس افغان»، «نغمه»، «آقای رئیس جمهور»، «ویرانگر» و «بازگشت پرستوها» به چشم می خورد.

آخرین ساخته او «یتیم خانه ایران» فیلمی است تاریخی در مورد تهاجم کشورهای متخاصم به ایران در دوران جنگ جهانی اول؛ داستان این فیلم در سال ۱۲۹۵ تا ۱۳۰۰ می‌گذرد که در زمان احمدشاه قاجار، بر اثر قحطی ناشی از خیانت انگلیس‌ها، نیمی از مردم ایران جان باختند.

قرار است در دوازدهمین قسمت «جهان آرا» با حضور کارگردان اثر، در مورد این فیلم سینمایی بحث و گفتگو شود.

«جهان آرا» ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۶ روز بعد روی آنتن می رود.

کد مطلب 3871948

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