دیدار دیپلماتیک مرزی در پایانه مرزی الشیب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شمسایی فرمانده هنگ مرزی دشت آزادگان و مرزبان درجه یک در پایانه مرزی الشیب، با کلانتر مرز العماره عراق دیدار و گفتگو کرد.

مرزبانان دو کشور در این نشست که در اتاق ملاقات پایانه مرزی الشیب عراق برگزار شد به تبادل نظر و بررسی وضعیت موجود میله های مرزی در دو سوی مرز پرداختند.

سرهنگ سمیر دهیم بخیت با ابراز خرسندی از وحدت رویه و همبستگی مرزداران دو کشور، از حسن همکاری مرزبانان ایران و برقراری نظم و امنیت در ایام اربعین برای زائرین امام حسین(ع) تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این دیدار، سرهنگ شمسایی هدف از این دیدار را ایجاد امنیت پایدار در منطقه اعلام کرد و گفت: برگزاری این ملاقات ضمن ایجاد همبستگی و تعامل هرچه بیشتر بین دو طرف، در راستای همکاری برای مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و ورود متجاوزین مرزی صورت گرفت که نتایج خوب و قابل قبولی برای هر دو کشور دوست و همسایه به همراه دارد.

در پایان مرزبانان ایران و عراق، بر کنترل بیشتر نوار مرزی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز و نیز گسترش تعاملات برای تأمین رفاه هرچه بیشتر مرزنشینان دو کشور تاکید کردند.

در پایان این ملاقات پروتکل مشترک به امضاء مرزبانان دو کشور رسید.