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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

دیدار دیپلماتیک مرزی در پایانه مرزی الشیب عراق

دیدار دیپلماتیک مرزی در پایانه مرزی الشیب عراق

فرمانده هنگ مرزی دشت آزادگان در راستای تحکیم انتظامات مرزی با همتای عراقی خود در پایانه مرزی الشیب عراق دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ  شمسایی فرمانده هنگ مرزی دشت آزادگان و مرزبان درجه یک در پایانه مرزی الشیب، با کلانتر مرز العماره عراق دیدار و گفتگو کرد.

مرزبانان دو کشور در این نشست که در اتاق ملاقات پایانه مرزی الشیب عراق برگزار شد به تبادل نظر و بررسی وضعیت موجود میله های مرزی در دو سوی مرز پرداختند.

سرهنگ سمیر دهیم بخیت با ابراز خرسندی از وحدت رویه و همبستگی مرزداران دو کشور، از حسن همکاری مرزبانان ایران و برقراری نظم و امنیت در ایام اربعین برای زائرین امام حسین(ع) تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این دیدار، سرهنگ شمسایی هدف از این دیدار را ایجاد امنیت پایدار در منطقه اعلام کرد و گفت: برگزاری این ملاقات ضمن ایجاد همبستگی و تعامل هرچه بیشتر بین دو طرف، در راستای همکاری برای مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و ورود متجاوزین مرزی صورت گرفت که نتایج خوب و قابل قبولی برای هر دو کشور دوست و همسایه به همراه دارد.

در پایان مرزبانان ایران و عراق، بر کنترل بیشتر نوار مرزی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز و نیز گسترش تعاملات برای تأمین رفاه هرچه بیشتر مرزنشینان دو کشور تاکید کردند.

 در پایان این ملاقات پروتکل مشترک به امضاء مرزبانان دو کشور رسید.

کد مطلب 3871958

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