آمریکا به تعهدات خود نسبت به افغانستان پایبند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «توماس شنون»، معاون وزیر خارجه آمریکا در سفر رسمی روز شنبه خوب به کابل گفت که واشنگتن به شراکت خود با شدت و قوت ادامه خواهد داد.

در بیانیه وزارت دفاع آمریکا که به همین مناسبت صادر شده آمده است: «توماس شنون»، معاون وزیر خارجه در امور سیاسی در سفر به افغانستان با «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» و دیگر مقام های ارشد دولت دیدار کرد. شنون بر شراکت قوی میان ایالات متحده و افغانستان تاکید کرده و بر ادامه تعهدات ما به صلح، آسایش و امنیت افغانستان تاکید کرد.

گفتنی است افغانستان هنوز پس از حدود ۱۶ سال پس از تجاوز آمریکا به این کشور به نام مبارزه با تروریسم، گرفتار افزایش موج تروریسم و جولانگاه طالبان است.

«دونالد ترامپ»، پیشتر طی کمپین های انتخاباتی خود اعلام کرده بود که نظامیان آمریکایی را از افغانستان باز خواهد گرداند.