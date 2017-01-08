  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۰۱

وزیر دفاع آمریکا تهدید کرد:

موشک بالستیک کره شمالی را منهدم می کنیم

موشک بالستیک کره شمالی را منهدم می کنیم

وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه آزمایش های موشکی کره شمالی خطری جدی برای این کشور به حساب می آید، پیونگ یانگ را به هدف قرار دادن موشک های بالستیک این کشور تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اشتون کارتر»، وزیر دفاع آمریکا در اظهارات امروز خود در خصوص کره شمالی و آزمایش های موشکی این کشور گفت که تسلیحات هسته ای کره شمالی و برنامه دفاع موشکی بالستیک این کشور تهدیدی جدی علیه آمریکا محسوب می شود.

وی گفت که آمریکا برای منهدم کردن موشک میان برد کره شمالی که قرار است به زودی توسط نیروهای نظامی این کشور آزمایش شود آمادگی کامل دارد.

«کارتر» تاکید کرد اگر چنین موشکی به سمت مرزهای آمریکا و یا متحدین این کشور شلیک شود، مورد هدف آمریکا قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی پیشتر گفته بود که کشورش آماده آزمایش موشک های دوربرد بالستیک است.

کد مطلب 3872161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها