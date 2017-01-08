موشک بالستیک کره شمالی را منهدم می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اشتون کارتر»، وزیر دفاع آمریکا در اظهارات امروز خود در خصوص کره شمالی و آزمایش های موشکی این کشور گفت که تسلیحات هسته ای کره شمالی و برنامه دفاع موشکی بالستیک این کشور تهدیدی جدی علیه آمریکا محسوب می شود.

وی گفت که آمریکا برای منهدم کردن موشک میان برد کره شمالی که قرار است به زودی توسط نیروهای نظامی این کشور آزمایش شود آمادگی کامل دارد.

«کارتر» تاکید کرد اگر چنین موشکی به سمت مرزهای آمریکا و یا متحدین این کشور شلیک شود، مورد هدف آمریکا قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی پیشتر گفته بود که کشورش آماده آزمایش موشک های دوربرد بالستیک است.