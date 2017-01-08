رئیس دانشگاه آزاد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، پیام تسلیت حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به شرح زیر است.

《بسم الله الرحمن الرحیم

یَآ أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَی‏ رَبِّکَ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی‏

مجاهد نستوه، اسطوره پایداری بر کلمه حق، یار دیرین امام و رهبری و بنیانگذار شجره طیبه دانشگاه آزاد اسلامی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ( قدّس الله نفسه الزکیه) به ملکوت اعلی پیوست.

اینجانب این ضایعه بزرگ و مصیبت عظیم و ثلمه جبران ناپذیر را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، همسر مکرمه، فرزندان و بیت معزز و معظم ایشان، جامعه بزرگ روحانیت، مردم شریف ایران و به خصوص خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی که در سوگ پدر معنوی خود نشسته است تسلیت و تعزیت عرض می کنم.

تاریخ، پژواک ندای حق طلبی و یک عمر مبارزه مخلصانه ایشان در مسیر حق و عدالت را هرگز از یاد نخواهد برد.

بی شک نام بلند این شخصیت جهانی و کم نظیر در دوران معاصر بر تارک تاریخ پر افتخار ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چون ستاره ای تابناک در کنار نام شهدا و امام شهدا و بزرگانی چون امیر کبیر خواهد درخشید.

کارنامه درخشان ایشان در تمام مبارزات قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی، فرماندهی شجاعانه دفاع مقدس، و سهم ایشان در مدیریت مدبرانه نظام جمهوری اسلامی ایران در سنگرهای ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ذخیره صالحه ای برای علو درجات این رادمرد بزرگ خواهد بود.》