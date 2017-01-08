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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۲۷

در پی در گذشت آیت الله هاشمی ؛

اطلاعیه وزارت ارتباطات در مورد اختلال اینترنت

اطلاعیه وزارت ارتباطات در مورد اختلال اینترنت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد اختلال در شبکه اینترنت کشور را همزمان با رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزارت ارتباطات با انتشار اطلاعیه ای در مورد اخباری مربوط به اختلال اینترنت توضیح داد.

همزمان با پخش شایعاتی پیرامون ایجاد اختلال در شبکه اینترنت کشور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیحاتی ارایه کرد.

محمدرضا فرنقی زاد اعلام کرد: در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجامی شایعاتی مبنی بر اختلال در شبکه اینترنت کشور مطرح شده که این شایعات قویا تکذیب می شود.

وی با بیان اینکه هیچگونه اختلالی در شبکه اینترنت کشور وجود ندارد، افزود: لیکن به دلیل هجوم کاربران برای دریافت اخبار، شبکه اینترنت در حالت اشباع است و ممکن است این امر در برخی مناطق کندی های را ایجاد کرده باشد.
 
فرنقی زاد اضافه کرد: احتمال کندی در منطقه جماران وجود دارد و اپراتورهای تلفن همراه درحال ارسال آنتن های سیار برای رفع مشکل هستند.

به گزارش مهر، این درحالی است که در چند ساعت اخیر دسترسی کاربران به اینترنت و شبکه های اجتماعی با اختلال و قطعی همراه است.

کد مطلب 3872189

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    نظرات

    • مریم کرمی IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اینکه اختلال وجود نداشته ی دروغ محضه البته ارتباطش را با فوت آقای هاشمی نمیدونم.

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