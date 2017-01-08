به گزارش خبرگزاری مهر، در پی در گذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن انتشار پیام تسلیتی، از تعطیلی همه برنامه های هنری همزمان با سه روز عزای عمومی در سراسر کشور خبر داد.

متن وی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

در پی اعلام خبر ارتحال مجاهد نستوه حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران اسلامی یکپارچه عزادار گردید. ضمن عرض تسلیت به مقام معظم رهبری و عموم ملت شریف ایران، به پاس احترام به ساحت آن فقیه عالیقدر، کلیه برنامه های هنری همزمان با اعلام سه روز عزای عمومی در سراسر کشور تعطیل می باشد.»