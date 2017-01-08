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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۱۹

پیام تسلیت معاونت هنری

تعطیلی تمامی برنامه‌های هنری به دلیل درگذشت آیت‌الله هاشمی

تعطیلی تمامی برنامه‌های هنری به دلیل درگذشت آیت‌الله هاشمی

با اعلام سه روز عزای عمومی به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، تمامی فعالیت های هنری از سوی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت سه روز تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی در گذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن انتشار پیام تسلیتی، از تعطیلی همه برنامه های هنری همزمان با سه روز عزای عمومی در سراسر کشور خبر داد.

متن وی به شرح زیر است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم 

انالله و انا الیه راجعون

در پی اعلام خبر ارتحال مجاهد نستوه حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران اسلامی یکپارچه عزادار گردید. ضمن عرض تسلیت به مقام معظم رهبری و عموم ملت شریف ایران، به پاس احترام به ساحت آن فقیه عالیقدر، کلیه برنامه های هنری همزمان با اعلام سه روز عزای عمومی در سراسر کشور تعطیل می باشد.»

کد مطلب 3872211

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