به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تدوین برنامه‌های فرهنگی سال ۹۶ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت و محمدحسین رضایی نماینده رئیس جمهور و رئیس هیات ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور برگزار شد.

در این جلسه، راسخ با تاکید بر انجام برنامه های مصوب سال ۹۵ شورای اقامه نماز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: علاوه بر برنامه های مصوب، برخی فعالیت ها به صورت فوق برنامه، تبدیل ایده به برنامه شده و اجرا و انجام شده است.

وی افزود: کلیه موضوعات در سطح وزارت ارتباطات و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به صورت همسو و همزمان بوده و نتیجه این اقدامات قابل اندازه‌گیری است و در ارزیابی‌های دو ساله، این وزارت موفق به کسب رتبه برتر در بین دستگاه‌های دولتی شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تمام توانمان را در جهت توسعه و ترویج فرهنگ نماز در فضای مجازی بکار خواهیم گرفت و با استفاده از فرصت‌ها، به نحو احسن از بستر موجود استفاده خواهیم کرد.

نماینده رئیس جمهور نیز در این جلسه با تقدیر از فعالیت‌های مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خصوص راه اندازی سایت شفا گفت: این سایت دارای محتوای خوبی است و ظرفیت ارائه به عموم افراد را دارد.

وی استفاده از فضای مجازی را جهت تقویت معنویت مهم برشمرد و گفت: با توجه به قدرت و تاثیر گذاری این فضا باید در زمینه نحوه استفاده مناسب از آن به ویژه در خصوص ترویج فرهنگ نماز، امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب و حقوق شهروندی برنامه ریزی کرد.

رضایی با تاکید بر استفاده از تجربه دیگر نقاط دنیا در خصوص استفاده از فضای مجازی در راستای اهداف ستاد اقامه نماز افزود: در تمام دنیا به ویژه در زمینه آموزش و پرورش بهترین استفاده را از این فضا می کنند و ما نیز باید میزان بهره برداری خود از فضای مجازی را برای تقویت مبانی دینی مشخص کنیم.

وی در این راستا خواستار برقراری ارتباط مراکز قرآنی از جمله حوزه علمیه قم با سایت شفا شد و گفت: به عنوان یک ظرفیت می توان جهت اشاعه فرهنگ دینی و نماز به این موضوع نگاه کرد و با شناسایی دیگر ظرفیت‌ها و استفاده علمی و واقع بینانه از آنها در این راستا گام برداشت.

رئیس هیات ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور با استقبال از تشکیل شورای فرهنگی در وزارت ارتباطات گفت: با تمرکز شوراهای مختلف شاهد ارائه بحث های فرهنگی دینی به صورت متمرکز هستیم که نتایج خوبی به همراه داشته است.