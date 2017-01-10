ضوابط و تعرفه واردات ۹ قلم کالای کشاورزی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هیات وزیران در جلسه ۱۲ دی امسال آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ۹ قلم کالای کشاورزی را اصلاح کرد. متن این مصوبه به شرح زیر است:

هیات وزیران به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۵۵۹ مورخ ۷ اردیبهشت سال ۹۵، وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه مورخ ۲۹ اسفند به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۸۲ اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره ۱ تلقی می شود:

تبصره۲- در مورد کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص شش ماه بوده و حداکثر برای شش ماه دیگر به تشخیص کارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است.

۲- متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۸۷ اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره ۱ تلقی می شود:

تبصره ۲- در خصوص آن دسته از کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که تفاوت قیمت داخلی و خارجی وجود دارد و یا مشمول ممنوعیت یا محدودیت شده است در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل به واردات قطعی با رعایت این آیین نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر و با رعایت بندهای الف، ب و ج ذیل آن خواهد بود:

ردیف عنون کالا کدتعرفه سود بازرگانی برای تبدیل محموله های ورود موقت به واردات قطعی ۱ گندم ۱۰۰۱(کلیه تعرفه های ذیل آن) ۷۵ درصد ۲ شکرخام ۱۷۰۱(کلیه تعرفه های ذیل آن) ۸۵ درصد ۳ شکرسفید ۱۷۰۱ (کلیه تعرفه های ذیل آن) ۸۵ درصد ۴ شیرخشک ۰۴۰۲۱۰۱۰-۰۴۰۲۱۰۳۰-۰۴۰۲۲۱۳۰-۰۴۰۲۲۱۹۰-۰۴۰۲۲۹۰۰ ۱۰۰ درصد ۵ برنج ۱۰۰۶(کلیه تعرفه های ذیل آن) ۱۰۰ درصد ۶ جو ۱۰۰۳(کلیه تعرفه های ذیل آن) ۱۰۰۴ ۶۵ درصد ۷ رب گوجه فرنگی ۲۰۰۲۹۰۱۰ ۱۰۰ درصد ۸ عسل ۰۴۰۹(کلیه تعرفه های ذیل آن) ۱۲۰ درصد ۹ انواع میوه ها(تازه و خشک شده) زیتون(تازه محفوظ شده) ۰۸۰۶-۰۸۰۵-۰۸۰۴-۰۸۰۲-۰۸۰۱-۰۸۱۱-۰۸۱۰-۰۸۰۹-۰۸۰۸-۰۸۰۷-۰۸۱۳-۰۸۱۲-۲۰۰۵۷۰۰۰-۰۷۱۱۲۰۰۰-۰۷۰۹۹۲۰۰ ۱۵۰ درصد

الف- واردکنندگانی که ۷۰ درصد وزن محموله وارداتی را صادر کرده اند در صورت درخواست تبدیل باقیمانده به ورود قطعی مشمول ۷۰ درصد سود بازرگانی ماخذ تعرفه های فوق الذکر می شوند.

ب- درصورت برقراری هر نوع مابه التفاوت یا عوارض توسط مراجع قانونی برای واردات قطعی اقلام فوق الذکر، هنگام تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت آن اقلام علاوه بر پرداخت سود بازرگانی تعیین شده مشمول پرداخت مابه التفاوت یا عوارض مربوط نیز خواهد شد.

ج-وزارت جهاد کشاورزی تاپایان هر سال سود بازرگانی کالاهای اقلام فوق الذکر را برای تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد و پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران برای اقدام ابلاغ خواهد شد.