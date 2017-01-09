مردم شیراز خواستار رسیدگی به مشکل پارازیت ها شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه گروهی از مردم شیراز ساعتی را در مقابل استانداری فارس تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت پارازیت ها در نقاط مختلف شهر شیراز شدند.

به گفته برخی از حاضرین این تجمع تنها برای رفع مشکلات است و اینکه مسئولین باید بیش از گذشته به سلامت مردم توجه نشان دهند.

طی چند هفته گذشته موجی از مطالبات مردمی به وضعیت پارازیت ها در فضای مجازی شهر شیراز ایجاد شده که استاندار فارس نیز دستور پیگیری و بررسی تاثیر پارازیت ها را به دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی داده است.

تعدادی از تجمع کنندگان نیز به عنوان نماینده با استاندار دیدار داشتند که به گفته آنها، استاندار فارس دستور پیگیری و رفع مشکلات را داده است.