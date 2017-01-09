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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

مردم شیراز خواستار رسیدگی به مشکل پارازیت ها شدند

مردم شیراز خواستار رسیدگی به مشکل پارازیت ها شدند

شیراز – گروهی از مردم شیراز ظهر امروز مقابل استانداری فارس خواستار رسیدگی به وضعیت پارازیت ها در سطح شهر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه گروهی از مردم شیراز ساعتی را در مقابل استانداری فارس تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت پارازیت ها در نقاط مختلف شهر شیراز شدند.

به گفته برخی از حاضرین این تجمع تنها برای رفع مشکلات است و اینکه مسئولین باید بیش از گذشته به سلامت مردم توجه نشان دهند.

طی چند هفته گذشته موجی از مطالبات مردمی به وضعیت پارازیت ها در فضای مجازی شهر شیراز ایجاد شده که استاندار فارس نیز دستور پیگیری و بررسی تاثیر پارازیت ها را به دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی داده است.

تعدادی از تجمع کنندگان نیز به عنوان نماینده با استاندار دیدار داشتند که به گفته آنها، استاندار فارس دستور پیگیری و رفع مشکلات را داده است.

کد مطلب 3872931

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