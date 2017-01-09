پیام تسلیت چین به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز با انتشار پیامی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

«لو کانگ» (Lu Kang) سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی از آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رهبری تأثیرگذار یاد کرد و گفت که پکن تسلیت خود را به دولت و ملت ایران و نیز خانواده رفسنجانی تقدیم می‌ کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه تصریح کرد که هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود مشارکت زیادی را پیرامون روابط دوجانبه میان دو کشور به کار برد.

لازم به ذکر است، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که عصر روز گذشته به علت عارضه‌ قلبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شده بود، در ۸۲ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.