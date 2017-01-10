عیادت معاون وزیر ارشاد از طلیعه کامران در بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز سه شنبه ۲۱ دی ماه با حضور در یکی از بیمارستان های تهران از طلیعه کامران نقاش و نوازنده سنتور عیادت کرد.

طلیعه کامران (نوازنده سنتور و از شاگردان حبیب سماعی و نقاش) به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستان خانواده نیروی زمینی ارتش بستری است.

طلیعه کامران متولد ۱۳۰۹ است که پدرش ویولن را از حسین‌خان اسماعیل‌زاده فراگرفته بود و مادرش نیز علاوه بر آشنایی با موسیقی، به هنر نقاشی می پرداخت.

بنا به توصیۀ روح‌الله خالقی به طلیعه کامران، وی در اواخر دهۀ بیست به آموختن خط نت نزد روح‌الله خالقی و تکمیل آن نزد ابوالحسن صبا پرداخت. پس از آموختن نت بود که طلیعه کامران، بخشی از آموخته‌های خود از حبیب سماعی، شامل دستگاه‌ها و آوازهای شور، ابوعطا، اصفهان و چهارگاه را در حدود سال‌های ۳۵-۱۳۳۴ به خط نت نگاشت که کتاب «بخش‌هایی از ردیف حبیب سماعی به روایت طلیعه کامران» ماحصل آنهاست.

طلیعه کامران نقاشی پرسابقه است. او اولین نمایشگاه انفرادی خود را در سال ۱۳۴۷ در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار کرده و تاکنون یازده نمایشگاه انفرادی داشته و در ۴۲ نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از ایران شرکت داشته است.

کتاب «بخش‌هایی از ردیف حبیب سماعی به روایت طلیعه کامران» (منتشرشده توسط موسیقی عارف به سال ۱۳۸۸) و سی‌دی «یادگار حبیب (حاوی بخش‌هایی از ردیف حبیب سماعی) سنتور طلیعه کامران، تنبک و آواز استاد حسین تهرانی» (منتشرشده در سال ۱۳۹۰) ماحصل بخشی از فعالیت های این هنرمند است.