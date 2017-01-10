شرایط امنیتی در کابل/ هدف عملیات کارمندان اداره امنیت ملی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش پس از انفجار جلیقه انفجاری یک عامل انتحاری، یک خودروی بمب گذاری شده هم در نزدیکی ساختمان پارلمان این کشور منفجر شد.

این حادثه تروریستی در حالی رخ داد که از ساعت ۹ امروز صبح تا ۴ بعد از ظهر به وقت محلی نشست مهمی در پارلمان افغانستان در جریان بود.

اخبار میدانی خبرنگار مهر حاکی است به دنبال این عملیات تروریستی که گروه طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفته است، تاکنون دست کم ۲۱ نفر کشته و حدود ۵۰ تن دیگر زخمی شده اند.

برخی منابع آمار کشته شدگان را تا ۳۰ نفر هم اعلام کرده اند.

بنابر این گزارش، در پی این انفجار مهیب، فضای شهر تماما امنیتی شده و نیروهای امدادی به سرعت در حال کمک رسانی به قربانیان و مجروحان این حادثه هستند. زخمیهای این حادثه به بیمارستان های استقلال و ایمرجنسی منتقل شده‌ و در حال مداوا هستند.

گفتنی است؛ به دلیل برگزاری این نشست مهم در پارلمان افغانستان، محدوده مرکزی این شهر از صبح امروز چهره ای کاملا امنیتی به خود گرفته بود، به همین دلیل نفوذ تروریست های طالبان در این محدوده نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است، اما پلیس و نیروهای امنیتی که در محل حادثه حضور دارند از کنترل فضا خبر می دهند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته در پیامی اعلام کرد: هدف حمله خودرو حامل کارمندان ریاست ۵ اداره امنیت ملی افغانستان بوده است.