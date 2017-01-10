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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۱۴

علاءالدین بروجردی:

نام آیت‌الله هاشمی در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار است

نام آیت‌الله هاشمی در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار است

خرم آباد - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نام آیت الله هاشمی در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پیامی ضمن تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: انقلاب اسلامی یکی از چهره های برجسته و درخشان نسل اول خود را از دست داد.

وی ادامه داد: ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام  و چهره ماندگارنهضت اسلامی که نقش مهمی در همه دوران ها به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و دوران سازندگی ایفا کرد موجب تاسف و تاثر همگان شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نام ایشان در تاریخ انقلاب اسلامی با همان ویژگی های برجسته  که مقام معظم رهبری در پیام خویش فرمودند برای همیشه باقی خواهد ماند. 

بروجردی یادآور شد: اینجانب ارتحال ایشان را به محضر گرانقدر مقام معظم رهبری (مدظله)، ملت بزرگ ایران به ویژه همشهریان عزیز بروجردی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم  و از خداوند متعال برای ایشان غفران الهی و برای خانواده محترم و همه بازماندگان صبر و اجر مسالت می نمایم.

کد مطلب 3873731

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