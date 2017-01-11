فدراسیون والیبال با شهرداری تبریز لابی کرد/ هاوش گنبد قربانی شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمد صالحی: هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، امروز (چهارشنبه) برگزار می‌شود و در یکی از دیدارها تیم هاوش گنبد در سالن المپیک این شهرستان میزبان تیم متین صالحین ورامین است که برگزاری این بازی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در هفته پانزدهم این رقابت‌ها تیم هاوش گنبد میزبان تیم شهرداری تبریز بود و در حالی که این دیدار دو بر یک به سود تیم میزبان دنبال می‌شد در ست چهارم به دلیل پرتاب سکه توسط یکی از تماشاگران گنبدی به داخل زمین، بازی متوقف شد تا با امتناع تیم شهرداری تبریز از ادامه این دیدار، تکلیف نتیجه آن در کمیته انضباطی مشخص شود.

اما روز دوشنبه جلسه کمیته انضباطی در فدراسیون والیبال برگزار و در کمال تعجب رای این دیدار سه بر صفر به سود تیم شهرداری تبریز اعلام شد تا مهدی محمدی مالک و مدیرعامل تیم هاوش گنبد به طور رسمی انصراف خود را از حضور در ادامه رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور اعلام کند.

رای کمیته انضباطی ناعادلانه است

سرپرست تیم والیبال هاوش گنبد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنده در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال به عنوان نماینده تام الاختیار باشگاه هاوش گنبد حضور داشتم و این رای کاملا ناعادلانه است.

نازمحمد واحدی افزود: در همان ابتدای جلسه با توجه به موضع گیری چند نفر پیش بینی این رای را می‌کردم ولی نمی‌دانستم به این شدت است.

وی ادامه داد: انتظار داشتیم در بدترین حالت بازی تجدید شود، البته با توجه به اینکه ما دو بر یک جلو بودیم، تجدید بازی را هم قبول نمی‌کردیم.

سرپرست تیم والیبال هاوش گنبد با بیان اینکه رای صادر شده مشکوک است، اظهار کرد: پیش از شروع جلسه کمیته انضباطی، یکی از اعضای کادر فنی تیم شهرداری تبریز که با یکی از اعضای کمیته انضباطی و ارشد فدراسیون والیبال دوستی نزدیکی دارد در اتاق‌های مختلف فدراسیون سرکشی می‌کرد و قابل پیش بینی بود که این سرکشی‌ها برای چه کاری است.

واحدی تصریح کرد: وقتی وارد جلسه شدم همان عضو ارشد فدراسیون که با مربی تیم شهرداری نبریز دوستی بسیار نزدیکی دارد بیان کرد که وقتی شی به زمین مسابقه پرتاب می‌شود رای مشخص است.

وی ادامه داد: این صحبت وی به این معنی بود که جلسه کمیته انضباطی معنی ندارد، در حالی که در سه دیدار خارج از خانه چندین سکه به سمت بازیکنان تیم ما پرتاب شد و چرا آن زمان ناظر بازی را تعطیل نکرد تا نتیجه سه بر صفر به سود ما شود و اگر این موضوع در آئین نامه آمده باید نصف بازی‌های لیگ برتر والیبال تعطیل و سه بر صفر شود.

والیبال گنبد برای فدراسیون اهمیتی ندارد

سرپرست تیم والیبال هاوش گنبد با اشاره به انصراف این تیم از ادامه لیگ برتر والیبال، گفت: زمانی که کمیته انضباطی رای را رسما به ما ابلاغ کرد، آقای محمدی مدیرعامل باشگاه به طور رسمی انصراف تیم هاوش گنبد از حضور در ادامه رقابت‌ها را اعلام کرد.

واحدی بیان کرد: متاسفانه وقتی اتفاقی برای تیم‌های پارسه تهران و متین ورامین رخ می‌دهد، مسئولان فدراسیون بارها با آنها تماس می‌گیرند و مصاحبه می‌کنند، ولی هیچ کدام از آنها تماسی پس از انصراف تیم ما نگرفتند.

وی یادآور شد: برای این دو تیم جلسات پیاپی می‌گذاشتند و افراد با نفوذ آنها را دعوت می‌کردند اما مسئولان فدراسیون والیبال از روز گذشته تا کنون با هیچ کدام از مسئولان تیم صحبت نکردند و حتی جواب آقای محمدی را هم نمی‌دهند و مثل اینکه والیبال گنبد برای فدراسیون مهم نیست.

وی ادامه داد: فدراسیون والیبال برای دریافت ورودی صد بار زنگ می‌زند اما اکنون که حق یکی از معدود باشگاه‌های خصوصی لیگ برتر والیبال خورده شده، کسی پیگیری نمی‌کند.

انصراف هاوش قطعی است

سرپرست تیم والیبال هاوش گنبد با اشاره به جدی بودن تصمیم مدیرعامل باشگاه، اظهار کرد: تمرین سه شنبه تیم تعطیل شد و چهارشنبه (امروز) هم مقابل تیم متین ورامین حاضر نمی‌شویم.

واحدی افزود: برای اعضای فدراسیون والیبال نزدیکی با دیگر تیم ها مهم‌تر است که حقی از آنها ضایع نشود و فقط در حرف‌های خود می‌گویند گنبد پایتخت والیبال است اما در عمل اینطور نشان نمی‌دهند.

وی تصریح کرد: برای آقای صباغ ناظر این دیدار متاسفم که برای پوشش دادن ضعف خود در جلسه کمیته انضباطی به نفع تیم شهرداری تبریز صحبت کرد و در حالی که تعطیلی مسابقه نشان دهنده ضعف ناظر بازی است.

واحدی ادامه داد: زمانی که تیم شهرداری تبریز زمین بازی را ترک کرد، ناظر سه بار به رختکن این تیم رفت و از آنها خواست که به بازی ادامه دهند اما این اتفاق رخ نداد، کمیته انضباطی با صدور این رای روی ضعف ناظر بازی سرپوش گذاشت و این تیم هاوش بود که قربانی شد.

وی تاکید کرد: در صدور این رای مقصر اول آقای صباغ ناظر بازی است و سپس هم افرادی که قبل از جلسه کمیته انضباطی پیش دوستان خود در فدراسیون آمدند و با آنها لابی کردند، اگر ما هم در فدراسیون دوست و رفیق داشتیم رای به نفع تیم ما صادر می‌شد.

رئیس فدراسیون رسیدگی کند

سرپرست تیم والیبال هاوش گنبد خطاب به رئیس فدراسیون والیبال گفت: آقای داورزنی همیشه گنبد را یکی از بهترین شهرهای والیبال ایران می‌دانست و اگر این رای بدون نظر ایشان صادر شده به این موضوع رسیدگی کنند.

واحدی اضافه کرد: آقای داورزنی مدیریت خوبی در فدراسیون والیبال دارند و از ایشان می‌خواهم به این مسئله ورود کنند تا حقی از تیمی خورده نشود.

وی ادامه داد: گلایه من از اعضای فدراسیون این است که نتوانستند تشخیص دهند که ناظر بازی می‌خواست ضعف خودش را پوشش دهد.

سرپرست تیم والیبال هاوش گنبد تصریح کرد: به خاطر لابی برخی از اعضای ارشد فدراسیون و ترس از تیم شهرداری تبریز این رای صادر شده که حق گنبد ناحق شود و هنوز هم باور کردنی نیست.

واحدی یادآور شد: هاوش گنبد یکی از بهترین باشگاه‌های خصوصی لیگ برتر والیبال است که اگر منحل و نابود شود باید به حال فدراسیون والیبال تاسف خورد.

وی افزود: آقای محمدی چون از جیب خودش خرج کرده و رانت نمی‌گیرد، پس حق دارد که ناراحت باشد، زیرا فدراسیون که باید حامی این تیم‌ها باشد پشت ما را خالی کرد.

وی ادامه داد: آقای محمدی به خاطر عشق و علاقه به مردم و والیبال و ورزش گنبد هزینه می‌کند و با همین هزینه‌ها می‌توانست تبلیغات بهتری انجام دهد.

سمبه گلستان پر زور نیست

سرپرست تیم والیبال هاوش گنبد خاطرنشان کرد: ۶ هزار نفر در سالن المپیک حاضر هستند و شاید در این میان دو تماشاگر مشکل ایجاد کنند، اما آیا بقیه باید به خاطر حرکت دو نفر محکوم شوند؟

واحدی افزود: بازیکنان تیم هم از صدور این رای ناراحت هستند و تمام کارشناسان والیبال ایران نیز اذعان دارند که ناحقی صورت گرفته است.

وی یادآور شد: برخی نشسته‌اند و با خودشان می‌گویند اگر تیم هاوش منحل شود صدای کسی در نخواهد آمد و به همین دلیل است که باشگاه‌های خصوصی به ورزش ورود نمی‌کنند و همیشه تیم‌های دولتی در این مسائل برنده می‌شوند.

سرپرست تیم والیبال هاوش گنبد از مسئولان استان گلستان درخواست کمک کرد و گفت: مسئولان استانی از جمله استاندار، نمایندگان مجلس و مسئولان ورزش استان باید به این موضوع ورود کنند و اجازه ندهند کمیته انضباطی حق والیبال گنبد را بخورد.

واحدی خاطرنشان کرد: ما هم باید مانند بسیاری از استان‌ها سمبه‌های پر زور داشته باشیم که در این مواقع حساس به دادمان برسند.

وی یادآور شد: آقای محمدی به عنوان مدیرعامل باشگاه خصوصی هاوش گنبد خواسته زیادی ندارد و حتی در استان گلستان هم برای ایشان سنگ اندازی‌های زیادی می‌شود.