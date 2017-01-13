محمد دلیریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اردوی آماده سازی فرنگی کاران از روز ۲۷ دی ماه در خانه کشتی تهران آغا می شود گفت: این اردو با دعوت از فرنگی کاران واجد شرایط از تاریخ مورد نظر آغاز و تا روز ۷ بهمن ماه پیگیری می شود.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم حضور المپیکی ها در این اردو چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد، افزود: ما برای نخستین بار است که از ملی پوشان المپیکی برای حضور در اردوی تیم ملی به صورت رسمی دعوت کردیم و اختیار با خودشان است که به جمع اردونشینان ملحق شوند یا خیر؛ اما تصمیم گیرنده اصلی در صورت غیبت آنها، «علی اشکانی» سرمربی تیم ملی است.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی اظهار داشت: مسئولیت من به عنوان سرپرست مشخص است و طبیعتا بحث نفرات دعوت شده به اردو و هرگونه تصمیم گیری در خصوص نفرات غایب با سرمربی است.

دلیریان در پایان خاطر نشان کرد: به نظر من از بین فرنگی‌کاران ملی پوش المپیکی، شاید دو یا سه نفرشان به اردو بیایند. حبیب اله اخلاقی که سرپرست انستیتو کشتی است و از عرصه قهرمانی خداحافظی کرده و بشیرباباجانزاده هم که به دلیل دوپینگ با محرومیت مواجه است. در نتیجه باید ببینیم چهار ملی پوش دیگر به جمع اردونشینان ملحق می شوند یا همچنان ترجیح می دهند شرایط به همین شکل ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیست نهایی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی در حالی از سوی کادر فنی اعلام شده که نام حمید سوریان، امید نوروزی، سعید عبدولی و قاسم رضایی به عنوان نفرات المپیکی هم به چشم می خورد. البته این نفرات بعد از بازگشت از المپیک ۲۰۱۶ ریو تا به امروز با توجه به تغییر کادر فنی تیم ملی، ترجیح دادند در اردو حضور نیابند که مطمئنا غیبت در اردوی کنونی می تواند تا حد زیادی تکلیف آنها را برای ادامه کشتی روشن کند.