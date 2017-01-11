۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

نامور مطلق در پاسخ به مهر:

معاونت صنایع دستی پیگیر وضعیت جسمانی هنرمند معرق‌کار است

معاون صنایع دستی کشور در پی انتشار خبری مبنی بر به کما رفتن نادر نصیری، استاد پیشکسوت معرق گفت: ما پیگیر وضعیت جسمانی وی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر نصیری، استاد پیشکسوت معرق کار است که به دلیل اختلال مغزی، از ۲۰ دی ماه تاکنون به کما رفته و در  وضعیت مساعدی به سر نمی برد.

آن گونه که شکوه مرزبان، یکی از شاگردان این هنرمند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت، پزشک معالج اعلام کرده وی باید برای درمان قطعی به آلمان برود اما هزینه سفر به این کشور، بسیار زیاد است و خانواده تنها توانسته‌اند آزمایش‌های پزشکی را به این کشور ارسال کنند.

در پی انتشار این خبر، بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی کشور به خبرنگار مهر اعلام کرد: من با خواهر نادر نصیری صحبت کرده‌ام و پیگیر شرایط جسمانی و مسایل مربوط به این هنرمند فعال در زمینه معرق، از جمله هزینه‌های درمان هستم.

وی افزود: گرچه اعضای خانواده او در تماس تلفنی با من، خواهان کمک مالی و پرداخت هزینه‌های درمان نشده‌اند اما معاونت صنایع دستی کشور تا آنجا که در توان دارد می‌کوشد تا رضایت خاطر هنرمندان را فراهم آورد.

