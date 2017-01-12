۹۰ هزار جلد سند برای ابنیه مسکونی در روستاهای استان تهران صادرشد

علی خوئینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش بنیاد مسکن استان تهران برای اجرای سیاست های تعریف شده از سوی دولت و حاکمیت اظهار داشت:مجموعه مذکور به عنوان یکی از نهادهای موثِرِ انقلابی در کشور، برنامه های متنوع و متعددی را برای توسعه روستاها، تعریف و پیش بینی کرده که با همگرایی دیگر دستگاه های مسئول، نسبت به تحقق آن مبادرت می ورزد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران عنوان کرد:هویت بخشی به ابنیه و منازل مسکونی که مالکیت آن احراز شده است، از نمونه دستورکارهایی به شمار می رود که در طول سالیان و ماه های گذشته با جدیت مضاعف در دستورکار قرار گرفته است.

خوئینی گفت:هر آنچه در این امر به توفیقات بیشتری نائل شویم، دغدغه های مالکان چنین ابنیه و املاکی نیز کاهش خواهد یافت، زیرا اخذ سند مالکیت از موارد حائز اهمیتی بوده که همواره از سوی متقاضیان به عنوان اولویتی جدی مطرح شده است.

وی افزود:در این میان مناطق روستایی به عنوان یکی از کانون های ویژه و مورد توجه بنیاد مسکن مد نظر قرار گرفته که خوشبختانه با همکاری شوراهای روستایی و اداره ثبت و اسناد املاک به موفقیت های برجسته ای نیز دست یافته ایم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران عنوان کرد:صدور ۹۰هزار جلد سند برای ابنیه مسکونی روستاهای استان تهران از نمونه توفیقاتی بوده که در طول ماه ها و سال های گذشته حاصل شده است.

خوئینی یادآور شد:این روند در آینده نیز استمرار خواهد داشت و مجموعه بنیاد مسکن استان تهران تلاش می کند در چارچوب شرح وظایف و اختیارات تعریف شده و لحاظ کردن ضوابط قانونی، مشکلات ساکنان روستاها در این استان را در عرصه مسکن به حداقل ممکن کاهش دهد.