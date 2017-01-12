به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان؛ ابراهیم شیخ دبیر علمی کنگره ملی مدیریت امور جوانان در نشستی بر لزوم تدوین سیاست های درست، نگرش صحیح و مدیریت مناسب در حل مشکلات و معضلات جوانان و همچنین تائیر ورزش در سلامت و بهداشت، مشارکت اجتماعی و ابعاد مختلف جوانان اشاره کرد.

در این جلسه که با حضور تنی چند از اعضای کمیسیون تشکیل شده بود رحیمی نماینده سازمان بسیج ترسیم چشم انداز و رویکرد به آینده و تغییرات و چالش های موجود به خصوص در فضای مجازی را مورد توجه قرار داد.

همچنین سجادی نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: جوانان را باید با انواع ورزش آشنا کرد و با فرصت سازی و همچنین ساماندهی ورزش جوانان، آنان را به روی آوردن به این مقوله ترغیب کرد.

در این جلسه همچنین شجیع از وزارت ورزش و جوانان بر لزوم ایجاد درک مشترک میان دستگاه ها و مسئولان به منظور حل مشکلات جوانان و همچنین تعریف هدف مشخص و واحد اشاره کرد.