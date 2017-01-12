نیروهای امنیتی افغانستان توان برقراری امنیت کامل کشور را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «جان ساپکو» بازرس ویژه اداره بازرسی در امور بازسازی افغانستان (SIGAR) با انتشار گزارشی اعلام کرد: نیروهای امنیتی افغانستان توانایی تامین امنیت کشورشان را به طور کامل ندارند.

جان ساپکو در ادامه افزود: با وجود دهها میلیارد دلار کمک مالی، توان نیروهای امنیتی افغانستان به حد لازم نرسیده ‎است.

وی در ادامه اعلام کرد: دولت آمریکا از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون، ۶۴ میلیارد دلار به ارتش، پلیس و نیروی هوایی افغانستان کمک کرده که این کمک مالی در سال ۲۰۱۶ تقریباً به سه و نیم میلیارد دلار می رسد.

اداره بازرسی در امور بازسازی افغانستان در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است: نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر آمادگی کامل برای برقرار امنیت در این کشور را ندارند.

این اداره در گزارش خود افزوده است: دولت افغانستان باید امنیت را در سراسر کشور به درستی برقرار کند تا افغانستان به پناهگاه امنی برای گروه های تروریستی تبدیل نشود.

سیگار که بر امور بازسازی افغانستان نظارت می‎کند، در گزارش خود اعلام کرده است: نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نتوانسته‎اند تا امنیت تمام کشورشان را تامین کنند و کنترل برخی مناطق را از دست داده‎اند.

از سوی دیگر «محمد رادمنش» معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش سازمان بارزسی عمومی آمریکا به رسانه ها گفت: برخی مشکلات در تامین امنیت وجود دارد اما با تجهیز کامل ارتش افغانستان به تسلیحات پیشرفته نظامی، چالش‎های پیش روی وزارت دفاع افغانستان حل خواهد شد.

این مقام امنیتی وزارت دفاع افغانستان در ادامه افزود: در یک سال گذشته، نیروهای ارتش افغانستان چندین منطقه را از وجود شورشیان پاکسازی کردند.

لازم به ذکر است از سال ۲۰۱۵ تاکنون نیروهای امنیتی افغانستان، تمامی مسئولیت‎های امنیتی کشور را به عهده دارند.

در آخرین بررسی ها در سال ۲۰۱۶ تنها ۶۳/۴ درصد خاک افغانستان در کنترل دولت افغانستان قرار دارد در حالی که در نوامبر سال ۲۰۱۵، نیروهای امنیتی افغانستان، بر ۷۲ در صد خاک افغانستان تسلط داشته اند.