به گزارش خبرنگار مهر، طرح جلد این شماره ماهنامه «مدیریت ارتباطات» به میزگرد ابوتراب خسروی و محمد کشاورز اختصاص یافته که در مورد جنبه‌های ارتباطی داستان کوتاه سخن گفته‌اند.

پرونده «تحلیل جنبه‌های ارتباطی داستان کوتاه» که زیر نظر علی ورامینی منتشر شده، شامل این مطالب است: چگونه ادبیات داستانی به بهتر شدن روابط اجتماعی کمک می‌کند؟ (ترجمه ساجده سلیمی)، گفتگو با فرشته احمدی، نویسنده درباره ارتباط مخاطب با داستان کوتاه: داستان کوتاه، راهی برای قابل تحمل کردن زندگی (عسل عباسیان)، شوخی با یک فرمول: محسنیان‌راد و داستان کوتاه (لیلی فرهادپور)، در ارتباط با داستان کوتاه: گذر از واقعیت با کلمات (رویا دستغیب)، در ارتباط با داستانک: داستانک چیست و استعمال صحیح آن چگونه است؟ (علی کرمی) و فرضیاتی درباره‌ اهمیت ارتباطی داستان کوتاه: کوتاه مثل آه؟ (سیدفرشید سادات‌شریفی).

«مشارکت کودکان و نوجوانان در تولیدات رسانه‌ای» پرونده دیگر این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات است که توسط زهرا کبیری گردآوری شده است. در این پرونده این مطالب درج شده است:

فیلم‌نامه‌ای ‌کودکانه، اما روان‌شناسانه (زهرا کبیری)، گفتگو با رئیس مرکز پویانمایی صبا درباره مشارکت کودکان در تولید انیمیشن، کودکان و نوجوانان انیمیشن می‌سازند: آموزش نوین در مدارس (فریده افشانی)، گفتگو با بیژن بیرنگ، نگاهی به برنامه‌سازی تلویزیون برای مخاطب کودک و نوجوان (جواد تقوی) و گفتگو با اسدالله اعلایی، عضو شورای طرح و برنامه کودک و نوجوان سیما (زهرا کبیری).

همچنین در هشتادمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، موضوعات مختلفی مورد نقد، بررسی و گزارش قرار گرفته است که برخی از عناوین آنها عبارتند از: میراث‌بان‌های روزنامه‌نگاری (سیدفرید قاسمی)، رسانه‌های کابلی؛ دست بالای سواد رسانه‌ای (علی‌اکبر خدابخش)، ترسیم حوزه‌های پژوهشی در مطالعات رسانه‌ای (ترجمه علیرضا سمیعی)، نقد و بررسی فعالیت کاربران دانشگاهی در فضای مجازی: طنز و سرگرمی در میزگردی با حضور حسن خجسته، محمدمهدی فتوره‌چی و محمد آقاسی: محتوای شبکه‌های اجتماعی در ایران (محمدصادق افراسیابی)، نقش رسانه‌ها در توسعه کسب‌وکار شهری در گفتگو با «هادی حسن‌زاده امیری»، روابط‌عمومی، متولی جریان دوسویه مسئولیت اجتماعی (احمد یحیایی ایله‌ای)، تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر روابط‌عمومی (ترجمه فرحناز فولادی)، بررسی اعتبار فضای رسانه‌های اجتماعی برای روابط‌عمومی‌ها (ترجمه امیرعلی خلج)، روابط‌رسانه‌ای دولتی (ترجمه امیرعلی خلج) و بصری‌سازی محتوا در ارتباطات، گرافیک اطلاع‌رسان و پیکتوگرام (مریم سلیمی).

شماره ۸۰ ماهنامه «مدیریت ارتباطات» با قیمت ۷۰۰۰ تومان منتشر و در کیوسک‌های مطبوعاتی، شهرکتاب‌ها و کتابفروشی‌های مهم توزیع شده است.