زندگی«آیت الله هاشمی رفسنجانی»در جهت عزت و عظمت اسلام وانقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ساجدی در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره «آیت الله هاشمی رفسنجانی» که پیش از ظهر پنج شنبه در گلزار شهدای(امامزاده میرزا) شهرستان فومن برگزار شد ضمن تسلیت ارتحال این عالم جلیل القدر، اظهار کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی انسانی مجاهد و والا بود.

وی با اشاره به آیه ششم سوره مبارکه انشقاق، افزود: آنچه که در این آیه شریفه آمده اشاره به یک اصل اساسی در خصوص حیات همه انسان ها است.

امام جمعه آستانه اشرفیه گفت: خداوند متعال در این آیه مسیر حرکت و آهنگ تلاش، کوشش و مقصد بشریت را مبدأ مطلق عالم هستی قرار داده است.

وی با اشاره به آیه «إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ»، خاطرنشان کرد: انسان در این مسیر کوشش و رنج مداومت به سوی پروردگار در حرکت بوده و در نهایت او را ملاقات می کند.

حجت الاسلام ساجدی این آیه را حجتی از دیدگاه مفسران برای عالم معاد عنوان کرد و افزود: زندگی انسان برخلاف آنچه که انسان های مادی تصور می کنند محدود به دایره بین حیات و مرگ نبوده بلکه این دوره های موقت و کوتاه از حیات بشری محسوب می شود و حیات حقیقی انسان حیات ابدی است.

نقش «آیت الله هاشمی» برای دشمنان او نیز غیرقابل انکار است

امام جمعه آستانه اشرفیه در ادامه آیت الله هاشمی رفسنجانی را یکی از یاوران امام راحل و رهبری معظم دانست و گفت: ایشان حدود ۶۰سال از عمر خود را در مسیری گذارنند که نتیجه و برآیند آن جز عزت و عظمت برای ایران و امت اسلامی، حوزه علمیه و روحانیت نبود.

وی با بیان اینکه ایشان معصوم نبوده به عنوان یک انسان اشتباه نیز داشت، اظهار کرد: آیت الله رفسنجانی در سخنانی بیان کردند اگر قرار باشد افرادی نسبت به برخی عملکرد های اشتباه در انقلاب و نظام اسلامی پاسخگو شوند یکی از آن افراد من هستم.

حجت الاسلام ساجدی با اشاره به اینکه «آیت الله هاشمی» شجاعانه و منصفانه به این موضوع اذعان کرده بود، اظهار کرد: مرور سیره زندگی این روحانی مبارز نشان می دهد که وی یک لحظه از کوشش توأم با رنج و مررات، دلسوزی، تعهد و دینداری دست برنداشته است.

وی زندگی «آیت الله هاشمی رفسنجانی» را دارای چندین دوره دانست و خاطرنشان کرد: دوره اول زندگی ایشان به آشنایی با امام خمینی (ره) تا پیروزی انقلاب اسلامی مربوط می شود که نشان دهنده نقش تأثیرگذار و غیر قابل انکار این مبارز نستوه حتی برای دشمنان انقلاب و او است.

امام جمعه آستانه اشرفیه با بیان اینکه نقش ایشان آنقدر تأثیرگذار بود که رژیم پهلوی و ساواک نسبت به او حساس خطر کرده و بارها وی را دستگیر کرد، افزود: ایشان در مدت بیش از چهار سال حبس در زندان های رژیم پهلوی بدتر شکنجه ها را تجربه کردند.

«آیت الله هاشمی» نماد نهضت و انقلاب اسلامی

وی در ادامه به پیام امام خمینی (ره) در خصوص ترور ناموفق «آیت الله هاشمی رفسنجانی» بعداز پیروزی انقلاب اسلامی توسط منافقان اشاره کرد و یادآورشد: امام خمینی (ره) فرمودند هاشمی زنده است برای اینکه نهضت زنده است.

حجت الاسلام ساجدی با بیان اینکه این روحانی جلیل القدر در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سنبل نهضت اسلامی بود، افزود: دشمنان با هدف گرفتن «آیت الله هاشمی» به دنبال نابودی حرکت و نظام مقدس اسلامی بودند.

وی به حضور «هاشمی رفسنجانی» در دوران دفاع مقدس به عنوان فرمانده جنگ و جانشین فرمانده کل قوا اشاره کرد، گفت: ایشان در این دوره از زندگی خود نیز خدمات ارزنده و تأثیرگذاری برای انقلاب و امت اسلامی انجام داد.

امام جمعه آستانه اشرفیه همچنین با اشاره به نقش «آیت الله هاشمی» در دوران ارتحال امام خمینی (ره) و انتخاب رهبری معظم در مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: ایشان تا پایان عمر خود صادقانه و صمیمانه پشت رهبری معظم ایستاد.

وی با بیان اینکه استکبار ستیزی و مبارزه به ابرقدرت ها از ویژگی های منحصربه فرد ایشان در دوران قبل و بعداز پیروزی انقلاب اسلامی، دوران ریاست جمهوری و... بود، اظهار کرد: ایشان در سخنانی بعداز پیروزی انقلاب اسلامی و شکست پهلوی و طاغوت گفتند هدف ما نابودی ابرقدرت های مستکبر جهان بوده و رژیم پهلوی را به دلیل دنباله رویی از آنها برکنار کردیم.

ساجدی با اشاره به وجود برخی اشکالات و اشتباهات، آسیب های اجتماعی و فرهنگی در سیاست های توسعه ای و اقتصادی «آیت الله هاشمی»، ادامه داد: این دلیل نیست که همه خدمات و زحمات و تلاش های این روحانی جلیل القدر از سوی نادیده گرفته شود.