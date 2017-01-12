به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان یزد، سیدمحمد فیاض در نشستی با مسؤولان ورزش استان یزد اظهار داشت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی در سراسرکشور دارد و موجب تحول ورزش می‌شود.

وی ادامه داد: اگر تخصیص اعتبارات با وضعیت کنونی باشد، سال‌های بسیاری زیادی طول می‌کشد تا این پروژه‌ها تکمیل و بهره‌برداری شوند که امیدواریم در آینده با تخصیص اعتبارات لازم شاهد بهره‌برداری بیشتر از پروژه‌های نیمه تمام باشیم.

مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: برای تکمیل پروژه اسکواش یزد که یکی از بی‌نظیرترین پروژه‌های کشور است، ۱۰ میلیارد ریال و برای تکمیل پروژه‌های ورزشگاه رضوانشهر ۲ میلیارد ریال و برای تکمیل ورزشگاه شهید محصل مهریز ۳ میلیارد ریال اعتبار تخصیص می‌یابد.

فیاض ادامه داد: همچنین بودجه قابل توجهی برای تکمیل پروژه‌هایی که قابلیت افتتاح در سال ۹۵ داشته باشند، اختصاص خواهد یافت و این آمادگی وجود دارد که پروژه‌های دارای بالای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی از سوی وزارت ورزش و جوانان و دهیاری و بخشداری‌ها به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین بر جذب ۷ میلیارد ریال اعتبار برای احداث ۱۰ زمین چمن در ۱۰ روستای استان یزد تاکید و ابراز امیدواری کرد: این مبلغ هرچه سریع‌تر جذب و در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان یزد برای توسعه فضای ورزشی در روستاها قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد نیز در این جلسه به سرانه فضاهای ورزشی در استان اشاره کرد و گفت: سرانه فضای ورزشی در مرکز استان بسیار کم است و توزیع فضاهای ورزشی در سطح استان یزد عادلانه صورت نگرفته و متأسفانه در گذشته ساخت و مکان‌یابی سالن‌های ورزشی کارشناسی شده نبوده است.

مسعود شریعتی افزود: با توجه به اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام زمان‌بر شده و بودجه و اعتبارات لازم نیز تخصیص نیافته است، پروژه‌های دارای قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را واگذار کرده و ۲۲ پروژه نیز به صورت خیری در سطح استان یزد داریم که امیدواریم با مساعدت مسؤولان هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

گفتنی است؛ استان یزد با یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۴۷ هیأت ورزشی و ۶۰هزار ورزشکار سازماندهی شده است.