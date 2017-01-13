کشف ۲.۵ میلیارد تومان وجه نقد و خودروهای لوکس از ۴ متهم اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر کردلو گفت: کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان طی رصد و گشت زنی های مستمر موفق به شناسایی و دستگیری یک باند چهار نفره جرایم اینترنتی شدند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: از متهمان بیش از یک میلیارد تومان وجه نقد و پنج دستگاه خودرو لوکس و مدل بالا که از این طریق کسب کرده بودند، کشف شد.

وی گفت: متهمان از طریق ایجاد درگاه بانکی، مرتکب جرایم اینترنتی شده و توانسته بودند بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صورت غیر قانونی کسب کنند.

کردلو با بیان اینکه سرور وبگاه متهمان در خارج از کشور قرار دارد، تصریح کرد: امروزه شاهد افزایش روز به روز قربانیان جرایم اینترنتی هستیم و افراد زیادی دارایی خود را از این طریق از دست می دهند .

وی بیان داشت: مجرمان در عصر کنونی فضای ارتکاب جرم را از فضای واقعی به فضای مجازی سوق داده اند و تمامی اهداف و اقدامات پلیس فتا، فراهم ساختن بستر مناسب و ایجاد امنیت در فضای مجازی است.

کردلو به شهروندان توصیه کرد: در فضای مجازی فریب افراد شیاد را نخورده و به سایت های غیر قانونی و غیر مجاز اطمینان نکنند.