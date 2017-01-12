صعود رئال مادرید با تساوی پرگل مقابل سویا/ تیم زیدان نمی بازد!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال سویا و رئال مادرید دیدار برگشت خود در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی اسپانیا، کوپا دل ری را پنجشنبه شب برگزار کردند که این بازی مهیج با تساوی ۳ بر ۳ پایان یافت. این در حالی بود که رئال مادرید ستارگان خود از جمله رونالدو را در اختیار نداشت.

در نیمه نخست این مسابقه تیم سویا با یک گل از مهمان خود پیش افتاد. دانیلو، بازیکن تیم رئال مادرید در دقیقه ۱۰ به اشتباه دروازه تیم خود را گشود تا سویا با برتری به رختکن برود.

در نیمه دوم تیم رئال مادرید برای جبران گل خورده دست به کار شد و در دقیقه ۴۹ توسط مارکو آسنسیو به گل تساوی دست یافت. سویا که در بازی رفت شکست سنگینی را متحمل شده بود در ادامه بر شدت حملات خود افزود و در دقیقه ۵۴ روی ضربه استفان یووتیچ به گل دوم دست یافت.

تیم سویا که دست بردار نبود در دقیقه ۷۸ به گل سوم نیز دست پیدا کرد. البته این گل هم دوام زیادی نداشت و در دقیقه ۸۲ سرخیو راموس از روی نقطه پنالتی فاصله را کاهش داد.

این پایان کار نبود و یک بار دیگر رئال مادرید در دقایق اضافه از شکست گریخت. کریم بنزما که در دقیقه ۷۷ جایگزین موراتا شده بود در دقیقه ۹۳ گلزنی کرد تا رئال مادرید بازی ۳ بر یک باخته را با تساوی ۳ بر ۳ به پایان برساند.

رئال مادرید با ثبت رکورد ۴۰ بازی متوالی بدون شکست به مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری صعود کرد. این تیم در بازی رفت ۳ بر صفر برنده شده بود.