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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

اقدام سنای آمریکا برای هموار کردن وزارت «ماتیس»

اقدام سنای آمریکا برای هموار کردن وزارت «ماتیس»

سنای آمریکا با رای اعضای خود اقدام به لغو قانونی کرد که به موجب آن مسیر برای رسیدن «جیمز ماتیس» به ریاست پنتاگون هموارتر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، سنای آمریکا با رای نمایندگان خود به چشم‌پوشی بر قانونی رای داد که در عمل راه «جیمز ماتیس» ژنرال بازنشسته ارتش، را برای هدایت وزارت دفاع دولت دونالد ترامپ هموار می‌کند.

ژنرال ماتیس، در سال ۲۰۱۳ از ارتش ایالات متحده، بازنشته شد و در واقع باید هفت سال از بازنشستگی او بگذرد تا قادر شود پستی دولتی در اختیار بگیرد.

بر همین اساس در رای گیری سنا ۸۱ سناتور به چشم‌پوشی بر این قانون رای موافق دادند و ۱۷ سناتور نیز رای مخالف. کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان نیز با ۳۴ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف، آن را برای رای‌گیری به صحن عمومی مجلس نمایندگان فرستاد.

کد مطلب 3875542
عبدالحمید بیاتی

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