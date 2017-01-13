هفته پانزدهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پانزدهم این رقابت‌ها عصر جمعه ۶۷ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۵۵۰ متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان بیش از ۷۰ میلیون تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت‌ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه و چهار ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که مهرداد خوجملی با اسب دریس خواجه زودتر از خط پایان گذشت و قربان محمد اودک با اسب کیهان سلیم و مسلم گوگ نژاد با اسب شراره ایلکا به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر بود که محمد خوجملی با اسب ماه سال عنوان اول را به دست آورد و بنیامین جرجانی با اسب سایلنس کو و کمال دالیجه عطا با اسب طوبی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که نورمحمد بهادر با اسب کوچینی موفق به کسب مقام اول شد و جواد آچاک با اسب ضد (۱) و نادر صالح پور با اسب جنی وان به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون دو ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر شکل گرفت که نورمحمد بهادر با اسب الیشیبا زودتر از خط پایان عبور کرد و بنیامین جرجانی با اسب تهاجم و نادر صالح پور با اسب پلایت هورس به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون دو ساله و دو تا ۶ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که بنیامین جرجانی با اسب ایلوسیو نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و نورمحمد بهادر با اسب الدرادو و جواد آچاک با اسب چرچیل نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و ۵۰ تا ۵۸ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که نورمحمد بهادر با اسب سرور (۲) موفق به کسب مقام اول شد.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های تروبرد داخلی سه و چهار ساله و هشت تا ۲۰ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که بنیامین جرجانی با اسب نادال عنوان نخست را کسب کرد و ستار مهرانی با اسب آرس و جواد آچاک با اسب ناتی بوی به ترتیب دوم و سوم شدند.

لازم به ذکر است؛ هفته‌های شانزدهم و هفدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد روزهای ۳۰ دی و اول بهمن در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مدیریت برگزاری رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد پس از حدود دو دهه به مجموعه استان گلستان واگذار شد و در این فصل هیئت سوارکاری شهرستان گنبدکاووس به عنوان مجری این رقابت‌ها را برگزار می‌کند.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.