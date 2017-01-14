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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

کتاب فقه و عقل در نوبت چهارم منتشر شد

کتاب فقه و عقل در نوبت چهارم منتشر شد

کتاب فقه و عقل اثر آیت الله ابوالقاسم علیدوست در نوبت چهارم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب فقه و عقل اثر آیت الله ابوالقاسم علیدوست در نوبت چهارم منتشر شد.

تاکنون بیش از ۸۰۰۰ هزار نسخه از این کتاب به دست مخاطبان رسیده است.

موضوع این کتاب، تبیین نقش عقل در فرآیند استنباط است. نویسنده در این اثر می‏ کوشد تا ضمن نقد دیدگاه‏ ها، مبانی، ادله و نتایج کاربردهای استقلالی و غیراستقلالی عقل، آسیب‏ های کاربرد عقل در فقه را روشن سازد و به شبهات و پرسش‏ های پیرامونی آن پاسخ گوید.

دریافت جوایز و رتبه ‏های گوناگون در مجامع و همایش‏ های علمی مختلف در کارنامه این اثر به چشم می ‏خورد. این اثر هم اکنون در اختیار علاقه مندان قرار دارد.

کد مطلب 3876463

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