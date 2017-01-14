کتاب فقه و عقل در نوبت چهارم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب فقه و عقل اثر آیت الله ابوالقاسم علیدوست در نوبت چهارم منتشر شد.

تاکنون بیش از ۸۰۰۰ هزار نسخه از این کتاب به دست مخاطبان رسیده است.

موضوع این کتاب، تبیین نقش عقل در فرآیند استنباط است. نویسنده در این اثر می‏ کوشد تا ضمن نقد دیدگاه‏ ها، مبانی، ادله و نتایج کاربردهای استقلالی و غیراستقلالی عقل، آسیب‏ های کاربرد عقل در فقه را روشن سازد و به شبهات و پرسش‏ های پیرامونی آن پاسخ گوید.

دریافت جوایز و رتبه ‏های گوناگون در مجامع و همایش‏ های علمی مختلف در کارنامه این اثر به چشم می ‏خورد. این اثر هم اکنون در اختیار علاقه مندان قرار دارد.