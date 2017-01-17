تبلیغات زودهنگام انتخابات در اهر آغازشد/تلگرام کاتالیزورهنجارشکنی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – علی دایلاری: اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهر روزهای پایانی خود را سپری می‌کنند و کاندیداهای دوره پنجم در حال آماده‌سازی مقدمات حضور در انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اهر هستند.

کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهر در حالی به تبلیغات می‌پردازند که به این تبلیغات در این ایام که چند ماهی بیشتر نمانده می‌توان تبلیغات زودهنگام و البته غیرقانونی گفت.

اعضای فعلی شورای اسلامی شهر اهر نیز دست‌کمی از کاندیداهای احتمالی انتخابات شورای اسلامی شهر اهر ندارند و سخت برای حفظ کرسی شورا تلاش می‌کنند.

البته روزهای پایانی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اهر با حاشیه‌هایی همراه است و مهم‌ترین حاشیه‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد این است که اعضای فعلی شورای اسلامی شهر اهر از بدو آغاز به کار به دو دسته مخالفین و موافقین تقسیم‌شده‌اند به‌طوری‌که این جناح‌بندی‌ها بستری را برای سوءاستفاده برخی افراد بازکرده است.

استیضاح و برکناری شهرداران متعدد شهر اهر ازجمله مواردی است که اعضای فعلی شورای اسلامی شهر اهر هرسال برای شهرداری اهر یک فرد جدید را عزل و نصب می‌کنند تا سکان‌دار شهرداری اهر را بر دست گیرد البته این عزل و نصب‌ها نه‌تنها ثبات را از شهرداری اهر گرفته بلکه باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولین می‌شود.

تاکنون شهرداری اهر عزل و نصب چهار سرپرست و سه شهردار را از آغاز به کار اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهر به خود دیده است و اکنون خبرهای ضدونقیضی در خصوص استیضاح مجدد به گوش می‌رسد ولی بااین‌حال مسئولین ذی‌ربط آن را تکذیب می‌کنند.

در حال حاضر جناح‌بندی‌ها، گروه‌بندی‌ها و اختلافات عادی و غیرعادی نه به نفع شهرداری و نه اعضای فعلی شورای اسلامی شهر اهر است بلکه رأی اعتماد مردم اهر به منتخبان حفظ وحدت و هماهنگی و همدلی برای گره‌گشایی مشکلات شهری است.

کلیه تحرکات و فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها را رصد می‌کنیم

فرماندار شهرستان اهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ثبت‌نام کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و اهر از سی‌ام اسفندماه تا ششم فروردین‌ماه برابر اعلام شورای نگهبان انجام می‌شود، اظهار داشت: روند برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره‌ای مجلس دهم به‌زودی در این حوزه انتخابیه آغاز می‌شود.

سید محمد عابدی بابیان اینکه تحرکات و فعالیت‌های تمامی کاندیداهای انتخاباتی با دقت بیشتر رصد می‌شود، افزود: اگر کاندیداهای احتمالی شورای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نسبت به تبلیغات زودهنگام اقدام کنند به قطع یقین درروند بررسی صلاحیت آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به تمهیدات لازم جهت برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دهم حوزه اهر و هریس انجام خواهد شد، گفت: تاکنون دو جلسه مشترک بین مسئولان ستاد انتخابات فرمانداری‌های اهر و هریس برگزارشده و محور این گفت‌وگوها یکپارچه‌سازی اهداف و موضوعات بوده است.

تحرکات تمامی کاندیداهای احتمالی شورای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دهم در حوزه اهر و هریس زیر ذره‌بین نظارتی ستاد انتخابات است فرماندار شهرستان اهر با ذکر این‌که تحرکات تمامی کاندیداهای احتمالی شورای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دهم در حوزه اهر و هریس زیر ذره‌بین نظارتی ستاد انتخابات است، خاطرنشان کرد: تحرکات تمامی کاندیداهای احتمالی به‌دقت رصد شده و به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش داده می‌شود.

عابدی خاطرنشان کرد: کاندیداهای مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا از هرگونه تبلیغات زودهنگام خودداری کنند درحالی‌که اگر این اصل رعایت نشود حتماً تبلیغات زودهنگام در زمان بررسی صلاحیت کاندیداها لحاظ خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان اهر در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه ستاد انتخابات کشور اخیراً آغاز به کارکرده و در صورت این‌که ستاد انتخابات آذربایجان شرقی فعالیت‌های انتخاباتی را آغاز کند، ستاد انتخابات شهرستان اهر نیز تا هفته‌های آینده برای آماده‌سازی مقدمات انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره‌ای مجلس دهم کار خود را شروع می‌کند.

تبلیغات زودهنگام کاندیداهای احتمالی انتخابات به صدا درآمده است

کاندیداهایی که برای حضور در انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اهر آماده می‌شوند از اکنون با پخش کارت معرفی به دنبال جلب اعتماد مردم هستند.

تاکنون ده‌ها نفر از کاندیداهای احتمالی انتخابات شورای اسلامی شهر اهر برای شرکت در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر به‌طور غیرمستقیم اعلام آمادگی کرده‌اند این در حالی است که اگر رسماً اعلام حضور کنند تخطی از قوانین انتخاباتی و تخلف محسوب می‌شود.

نخستین اقدامی که در حال حاضر به نظر می‌رسد این است که کاندیداها با قانون‌مندی و رعایت قوانین انتخاباتی خود را برای انتخابات آماده کنند درحالی‌که با تخطی از قوانین نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی مردم خواهد شد بلکه این نیز بی‌احترامی به قانون اساسی تلقی خواهد شد.

تبلیغات در تلگرام آغاز شده است

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تاکنون بیش از ۷۰ نفر کاندیدای احتمالی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر برای تبلیغات دست‌به‌کار شده‌اند و کار خود را از شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام و فضای مجازی شروع کرده‌اند، این در حالی است که شاید فرصت چهارماهه باقی‌مانده به انتخابات را فرصت کمی می‌شمارند.

متأسفانه از گذشته تاکنون برخی از کاندیداهای احتمالی انتخابات شورای اسلامی شهر اهر، مجلس شورای اسلامی برای پوستر و کارت‌های تبلیغاتی خود به دیگر شهرها مراجعه می‌کردند این در حالی است کاندیداها در شهر اهر به تبلیغات می‌پرداختند و تمامی ضرر و زیان‌ها حتی برای سیمای شهری متوجه اهر می‌شد.

چنانچه اگر کاندیدایی برای چاپ‌ پوستر به چاپخانه‌های تبریز و تهران مراجعه کرده و نفع خود را از چاپخانه‌های اهر دریغ کند آیا در صورت پیروزی در انتخابات برای مردم و شهر اهر کاری خواهد کرد یا خیر؟

اغلب کاندیداها هیچ توجهی به نفع اقتصادی انتخابات ندارند بلکه بیشتر به کیفیت پوسترهای تبلیغاتی توجه می‌کنند.

سؤال اینجاست که آیا کاندیداهایی که از صرف هزینه‌های انتخاباتی در اهر امتناع می‌کنند پس از پیروزی در انتخابات چقدر در مسئولیت‌پذیری و رفع مشکلات مردم این شهرستان تلاش خواهند کرد، با توجه به اینکه برخی از کاندیداهای مجلس دهم اهر و هریس و حتی شوراها در انتخابات گذشته بیشترین هزینه‌ها در مرکز استان و پایتخت کرده‌اند ولی در اهر کاندیدا شده بودند که این اقدام جای بسی تأسف است.

بر اساس قانون جدید شوراها، تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر اهر در دوره پنجم از ۹ نفر به هفت نفر کاهش می‌یابد درحالی‌که قانون گذشته تعداد اعضای اصلی شورا را در دوره چهارم از هفت نفر به ۹ نفر افزایش داده بود.

زمان نام‌نویسی کاندیداهای شورای شهر و روستا

نام‌نویسی از داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از ۳۰ اسفندماه سال جاری آغاز و تا ششم فروردین‌ماه ۱۳۹۶ ادامه خواهد داشت هرچند طرحی در مجلس مطرح است که ممکن است زمان نام‌نویسی این انتخابات پیش از تعطیلات نوروزی باشد.

نامزدهای نهایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به مدت یک هفته مهلت تبلیغات دارند که زمان تبلیغات آن‌ها از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه تعیین‌شده است.

انتخابات میان‌دوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در چهار حوزه انتخابیه اصفهان، اهر و هریس، بندرلنگه، بستک و پارسیان، مراغه و عجب‌شیر برگزار می‌شود که داوطلبان شرکت در این انتخابات می‌توانند از ۸ تا ۱۴ اسفندماه نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

نامزدهای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دهم از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه به مدت هفت روز می‌توانند به تبلیغات بپردازند.

درنهایت در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و نخستین میان‌دوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.