۲۲۰ بانک بین المللی با بانک های ایران در ارتباط هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینی شامگاه یک شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از دو برابر سهمیه تعریف شده در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق عمل کرده ایم، ادامه داد: طی ۹ ماه سال جاری ۶۶۱ میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی اخذ شده است.

وی با بیان اینکه تمام بانک های استان برای جذب سرمایه گذاری داخلی و تامین مالی بسیج شده اند، ابراز داشت: در حوزه فاینانس خارجی ۳ میلیارد و ۸۶ میلیون دلار تعریف شده است. در حوزه فاینانس داخلی ۷۳۴ میلیارد ریال برای استان تعریف شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ اعتباری به میزان ۶۶ میلیارد ریال و ۲۹۰ میلیون دلار نیز برای عمران شهری در استان از محل بی او تی جذب شده است، اظهار داشت: تعداد پنج پروژه به ارزش ۲۷ میلیارد و ۳۷ میلیون ریال در حوزه ارزی صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

وی سپس با بیان اینکه۷۴۷ میلیارد ریال نیز از اسناد خزانه اسلامی برای استان پیش بینی شده است، افزود: در تلاش هستیم تا نقشه راه سرمایه گذاری در تبریز و شهرستان ها را ترسیم کنیم.

موضوع افزایش مالیات آذربایجان شرقی صحت ندارد

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز در ادامه این نشست خبری گفت: موضوع افزایش مالیات آذربایجان شرقی که در فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد.

غلامرضا شریفی با بیان اینکه پروژه psd در کل استان در حال انجام است، ادامه داد: باید به نقطه ای برسیم که تمام درآمدهای کشور از محل مالیات تامین شود، برای همین موضوع طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید به شکل درست اجرا و عملیاتی شوند.

وی با تاکید بر اینکه در طرح جامع مالیاتی واحدهای ای تکس انجام شده است، ادامه داد: کاهش هزینه های وصول قیمت، افزایش درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و حذف معافیت های غیرضرور در دستور کار ما است.

شریفی با تاکید بر اینکه ۳۰ درصد از فعالیت های اقتصادی کشور زیرزمینی است، ادامه داد: این تعداد از پرداخت مالیات فرار می کنند.

وی ادامه داد: باید رضایت مندی مردم از پرداخت و اخذ مالیات افزایش یابد، چراکه همین مالیات در جامعه باعث رضایت مندی مردم می شود و پرداخت مالیات باعث توسعه شهرها و روستاها می شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی سپس ابراز داشت: ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شامل پنج درصد مالیات، سه درصد عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و یک درصد نیز شامل سلامت می شود.

شریفی سپس در خصوص شایعات مطرح شده در خصوص افزایش مالیات استان گفت: هیچ ابلاغی مبنی بر افزایش سهم مالیاتی به این مجموعه ارسال نشده است.

شریفی اظهار کرد: افزایش مالیات های استان که در فضاهی مجازی مطرح است به هیچ عنوان صحت ندارد.

وی سپس ابراز داشت: فقط پیشنهادی از سوی دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه شده که اعداد و ارقام درج شده در فضاهای مجازی نیز بیشتر به تحلیل های شخصی شبیه است تا واقعیت.