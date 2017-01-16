محرومترین بخش کشور از جاده آسفالته بهره مند می شود

ابراهیم لطف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعبت جاده های نامناسب خاکی و صعب العبور بخش گافر و پارامون بیان داشت: این بخش از شهرستان بشاگرد که یکی از محرومترین بخشهای کشور محسوب می شود تا کنون از جاده آسفالته بهرمند نبوده و همه جاده های تردد روستایی در این بخش خاکی و صعب العبور است.

لطف الهی گفت: این وضعیت که تا کنون مشکلات زیادی را بر سر راه مردم و مسئولان گذاشته بود به روزهای آخر خود نزدیک می شود و با تلاش مدیران شهرستان و استان خدمات قابل توجهی در این بخش رخ خواهد داد.

بخشدار گافر و پارامون بشاگرد بیان داشت: بخش گافر وپارامون با داشتن بیش از هشت هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت روستایی وبا فاصله ۴۵ کیلومتری تا مرکز شهرستان بعد از گذشت سالها از نبود جاده مناسب مردم آن سختی های زیادی را متحمل شدند که نسبت به سایر بخشها از خدمات کمتری بهره مند بوده اند.

لطف الهی عنوان داشت: جاده منتهی به این بخش در سالهای گذشته با پیگیریهای فرماندار بشاگرد و همکاری مدیران در استان چهار کیلومتر آن زیرسازی و آسفالت شد که در ادامه با نبود اعتبارات و امکانات این کار به سرانجام نرسید.

وی با بیان اینکه ۱۲ کیلومتر این جاده تا روستای «ملکن » زیرسازی و در حال آسفالت است گفت: همه تلاش مسئولان بر این است که بتوان تا دهه فجر این مسافت را به پایان برسانیم.

لطف الهی عنوان داشت: بیش از ۹ کیلومتر این جاده از روستای «بن ریز تا درنگ مدو» بازگشایی کامل شده و بیش از ۸ کیلومتر دیگر آن از روستای «ملکن تا بن ریز» در حال بازگشایی است.

بخشدار گافر وپارامون بشاگرد گفت: طبق بازدید و رایزنی های انجام شده مسئولان شهرستانی و استانی قرار است تا نیمه نخست سال ۹۶ همه مسافت بخش گافر وپارامون از مرکز شهر سردشت آسفالت وبه بهره برداری برسد تا این بخش بتواند از خدمات بهتری برخوردار باشد.