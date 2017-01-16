محمدرضا رستمی با اعلام ان خبر گفت: امروز دوشنبه ۲۷ دی ماه سی و هفتمین جلسه شورای عالی جوانان به ریاست معاون اول رئیس جمهور و اعضای این شورا برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزیر ورزش و جوانان دبیری این جلسه را برعهده دارد، در خصوص مهمترین دستورات این جلسه افزود: ابتدا مروری بر مصوبات گذشته و اقدامات انجام شده در این خصوص خواهیم داشت و در ادامه ارایه گزارش وضعیت فعالیت ستادهای ساماندهی امور جوانان در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی، بازنگری در برخی مفاد آیین نامه داخلی شورا و مفاد آیین نامه اجرایی ستادهای استانی و بررسی شاخص های بین المللی توسعه امور جوانان در دستور کار است.

رستمی در توضیح علل بازنگری برخی مفاد آیین نامه شورا اظهار داشت: با توجه به اینکه از سال ۷۱ تا کنون به لحاظ ساختاری و محتوایی تغییراتی در وضعیت فعالیت حوزه جوانان ایجاد شده است لذا تغییر و بازنگری در برخی از مفاد ایین نامه شورا نیازمند بررسی مجدد است.

معاون ساماندهی امور جوانان با توجه به اینکه باید از تمامی ظرفیت های قانونی حوزه جوانان استفاده کرد، گفت: از آنجایی که افزایش سطح کمی و کیفی فعالیت ستادهای ساماندهی امور جوانان در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت و هماهنگی و برنامه ریزی های لازم در تمامی سطوح در حال انجام است لذا پیگیری امور مربوط به حوزه جوانان بر عهده این ستادها بوده و برگزاری جلسات شورا بنا بر ضرورت خواهد بود.

وی در خصوص دیگر دستور جلسات شورای عالی جوانان گفت: گزارش ملی وضعیت جوانان و گزارش شاخص های بین الملی توسعه جوانان و بررسی مقایسه ای با کشورهای حوزه سند چشم انداز از دیگر مواردی است که در این جلسه به آن پرداخته خواهد شد.