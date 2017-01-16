به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مقیمی در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جعل و کلاهبرداری استان های سراسر کشور، اظهار داشت: رویکرد پلیس آگاهی طی سه سال اخیر بر اساس دو موضوع اطلاعات جنایی و تشخیص هویت است همچنین تقویت و توسعه اشراف اطلاعاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کاهش سه درصدی وقوع جعل و کلاهبرداری

وی به کاهش سه درصدی وقوع جعل و کلاهبرداری در ۹ ماهه امسال اشاره کرد و افزود: ۸۹ درصد از پرونده های این بخش به کشف منجر شده که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۸درصد افزایش کشف وقوع را نشان می دهد.

سردار مقیمی با بیان اینکه ۱۰ استان کشور بیشترین تعداد فراوانی وقوع را از حیث جرایم جعل و کلاهبرداری دارا هستند، گفت: اقدامات هدفمند به منظور کاهش وقوع و نیز فاصله زمانی وقوع تا کشف برای استانهای هدف تعیین شده که در دست اقدام است.

دستگیری بیش از ۹ هزار نفر به جرم جعل و کلاهبرداری

رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به شناسایی و دستگیری بیش از چهارهزار نفر به جرم جعل در ۹ ماهه امسال، گفت: همچنین بیش از پنج هزار نفر به جرم کلاهبرداری شناسایی و دستگیر شدند.

به گفته وی، طی این مدت بیشترین پرونده ها در حوزه جعل به ترتیب اسکناس و اوراق بانکی، اسناد مالکیتی، مدارک و اوراق شناسایی، مهر و علائم شرکت های دولتی و خصوصی، مدارک و اوراق دولتی است.

رئیس پلیس آگاهی ناجا یادآور شد: طبق آمار بیشترین پرونده های متشکله در حوزه کلاهبرداری شامل کارت به کارت، تلفنی، پیامکی ، مراجعه به دستگاه خودپرداز، خرید و فروش منزل، اتومبیل، پیش فروش آپارتمان، رهن و اجاره، پرداخت وام، دلالی در امور قضائی، انتظامی، اداری و لیزینگ است.

سردار مقیمی، افتتاح حساب با مدارک جعلی و دریافت دسته چک، صدور کارت ملی المثنی توسط دفاتر پیشخوان دولت با ارائه شناسنامه جعلی، صدور اسناد مالکیتی جعلی برای املاک و سند سازی برای زمین های رها شده و خالی از سکنه را شایع ترین شیوه و شگرد جعل در ۹ ماهه امسال عنوان کرد.

وی درباره تهیه مدارک هویتی جعلی توسط جاعلان، گفت: چاپ و توزیع اسکناس، ایران چک، چک های بانکی مختص اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر موارد جعل شده توسط مجرمان در این مدت بوده است.

پلمب ۱۸ شرکت هرمی و دستگیری ۳۴۰ نفر در این رابطه

رئیس پلیس آگاهی کشور با بیان اینکه تا کنون ۱۰۵ شرکت که فعالیت های هرمی و مشکوک به آن داشتند، شناسایی و به دستگاه های قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: طی این مدت، ۱۸ شرکت هرمی پلمب و در این رابطه ۳۴۰ نفر شناسایی و دستگیر شدند.

وی، شایع ترین شیوه و شگرد در بحث شرکت های هرمی را جذب اعضاء تحت عنوان استخدام در شرکت ها و سازمان ها، کسب در آمد بالا در بین دانش آموزان و دانشجویان و خرید تورهای مسافرتی خارج از کشور عنوان کرد.

سردار مقیمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با هماهنگی و اقدامات انجام شده، فعالیت شرکت های هرمی بسیار کاهش یافته و در حال حاضر این شرکت ها و اعضای آن به صورت موردی دربرخی نقاط فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: در برخی شهرستان های کوچک، این گونه شرکت ها اقدام به فعالیت و عضو گیری از طریق روش های قدیمی کرده که متاسفانه بازهم عده ای از هموطنان در دام آنها گرفتار می شوند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا در خاتمه گفت: جامعه هدف شرکت های هرمی، اکثراً افراد جوان هستند و این افراد عمدتا به دلیل نداشتن شغل و عدم رضایت از کارشان به منظور کسب درآمد بیشتر جذب اینگونه فعالیت های کاذب می شوند.