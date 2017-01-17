وقتی شنبه از راه رسید/ جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «وقتی شنبه از راه رسید» درباره یکی از هزاران حمله نظامی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین است که با همراهی رسانه های غربی و در سکوت کامل آنها انجام شده است.

رژیم صهیونیستی طی سال های اشغال سرزمین فلسطین با روش های متعدد سعی در بیرون راندن فلسطینیان از سرزمینشان را داشته است، حملات گسترده و سنگین نظامی، محاصره و قطع راه های ارتباطی مردم غزه با خارج، ترور و سرکوب از جمله اقدامات جنایتکارانه این رژیم جعلی است.

در این بین رسانه های غربی در همراهی با سیاستمداران خویش، تلاش دارند تا مانع از رسیدن صدای مردم ستمدیده فلسطین به گوش جهان شوند.

عمران لوباد تهیه کننده و راشد ردوان کارگردان «وقی شنبه از راه رسید» هستند.

این مستند روز سه شنبه ۲۸ دی ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد و تکرار آن را هم می توانید روز بعد ساعت ۱۶:۰۰ از همین شبکه ببینید.