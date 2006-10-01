حذف تيم هندبال دانشگاه آزاد از جدول مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر در اين هفته تيم مس كرمان با نتيجه 25 بر 18 مغلوب تيم فولاد مباركه سپاهان قهرمان دوره قبل اين مسابقات شد. تيم تازه نفس نفت تهران نيز با نتيجه 38 بر 24 تيم شهرداري تبريز را شكست داد. هپكو اراك با نتيجه 32 بر 29 كابل خودروي سبزوار را شكست داد تا اين تيم دومين شكست خود در بازيها روبرو شود.

آخرين ديدار شب گذشته نيز بين دو تيم شهرداري كرمان و فولاد مباركه سپاهان نوين انجام شد كه شهرداري با نتيجه 32 بر 27 بازي را به نفع خود تمام كرد. ديدار بين دو تيم دانشگاه آزاد اسلامي و آهن بافق يزد نيز در اصفهان با حاضر نشدن اين تيم و كامل نبودن مدارك تيم به سازمان ليگ برگزار نشد. تيم دانشگاه آزاد اسلامي با قبول دومين شكست فني خود در بازيها به دليل عدم حضور تيمش طبق قانون مسابقات از جدول رقابتهاي ليگ برتر حذف مي شود. اين در حالي است كه اين تيم در دوره گذشته نائب قهرمان مسابقات بوده است.

تيم هندبال دانشگاه آزاد به عنوان اولين تيم حذف شده ازجدول به مسابقات زيرگروه هندبال كشورسقوط كرده است كه حضور آن هم با شرايط فعلي در هاله اي از ابهام قرار دارد.

مسابقات هفته سوم ليگ برتر هندبال درتاريخ 13 مهرماه 85 بدين شرح برگزار مي شود: آهن بافق يزد ميزبان صنعت مس كرمان خواهد بود. فولا مباركه سپاهان نوين اصفهان كه قرار بود مقابل دانشگاه آزاد اسلامي قرار گيرد با توجه به حذف يان تيم با قرعه استراحت خواهد خورد. تيم فولاد مباركه سپاهان نيز در شهر خود مقابل خود شهرداري تبريز قرار مي گيرد. كابل خودروي سبزوار كه از هفته دوم موفق به حضور در ليگ شده است ميزبان شهرداري كرمان است . نفت تهران هم درپايتخت ميزبان هپكو اراك خواهد بود.