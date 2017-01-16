تاکیدنوری المالکی بر اهمیت همکاری با ایران برای مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «نوری المالکی» معاون رئیس جمهور عراق روز دوشنبه در دیدار با «علاء الدین بروجردی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر اهمیت همکاری مشترک با ایران برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

در همین راستا دفتر نوری المالکی طی بیانیه ای اعلام کرد که وی روز دوشنبه در دفتر خود با علاء الدین بروجردی و هیات همراه وی دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار روند روابط دوجانبه بین بغداد و تهران و راهکارهای تقویت آن در راستای خدمت به منافع دو کشور همسایه و همچنین تحولات اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه و جهان را مورد بررسی قرار دادند.

نوری المالکی در این دیدار بر اهمیت همکاری مشترک با ایران برای مبارزه با تروریسم تاکید کرده و گفت: پیروزی ها و دستاوردهایی که عراق کسب نموده است در پی اقدامات نیروهای مسلح و حشد شعبی علیه گروه های تروریستی حاصل شده است.

لازم به ذکر است که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیش از این در سفر به عراق با «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق و «عمار حکیم» رئیس ائتلاف ملی عراق نیز دیدار کرده بود.

یادآور می شود نوری المالکی چندی پیش با سفر به تهران با شماری از مقامات کشورمان پیرامون موضوعات مختلف از جمله مبارزه با داعش در عراق و منطقه دیدار و گفتگو کرد.