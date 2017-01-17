سامانه تجارت با هدف مقابله با قاچاق کالا طراحی شده است

علی امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بسیار مخرب قاچاق کالا و ارز در تضعیف اقتصادی کشور و ایجاد موانعی جدی در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت:با عنایت به اهمیت این موضوع، هر آنچه در حوزه مقابله و مبارزه با قاچاق کالا تلاش شود، حصول توفیقات موثر در این حوزه افزایش خواهد یافت.

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ملارد عنوان کرد:در همین راستا و با توجه به تلاش و عزم جدی دستگاه های مسئول برای مقابله با این پدیده نامیمون(قاچاق کالا و ارز)، سامانه ای تحت عنوان تجارت، تعریف و طراحی شده که در قالب لینک های مختلف نقش موثری در مهار و کنترل قاچاق کالا ایفا خواهد کرد.

وی افزود:یکی از لینک های این سامانه، به ثبت اطلاعات انبارها معطوف می شود که پیرو آن، تمامی دستگاه های دولتی و غیر دولتی، واحدهای صنفی و صنعتی و حتی افراد و گروه های فعال در حوزه حمل و نقل بار، موظف و مکلف هستند تا اطلاعات اجناس و اقلام خریداری شده که مقرر است به هر دلیلی انبار یا جابه جا شوند را در سامانه مذکور ثبت کنند.

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت ملارد گفت:دستاورد و نتایج چنین تدابیری در حصول اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار کارآمد، نافذ و تأثیرگذار است و به تدریج ثمرات چنین تدابیری در مقابله و مبارزه هدفمند با قاچاق کالا متجلی خواهد شد.

وی با بیان تأکید موکد استاندار تهران مبنی بر تسریع در اجرایی شدن این طرح یادآور شد:آگاه سازی مردم در خصوص این ساز و کار از ضروریاتی است که تلاش می کنیم از طریق رسانه ها و ظرفیت های محیطی در سطح معابر شهری، عملیاتی شود تا با همیاری و همگرایی عمومی، گام های سازنده و شایسته تری در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و رصد فعالیت های غیر قانونی و مسأله دار در حوزه های اقتصادی و تجاری برداشته شود.