به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر در جلسه شورای عالی جوانان که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، با اشاره به رویکرد ریاست جمهوری و دولت یازدهم برای حل مسائل جوانان گفت: رویکرد دولت یازدهم حل مسائل جوانان و کم کردن دغدغه آنهاست.

وی ادامه داد: هم افزایی و هم گرایی بین دستگاهها و نهادهای موثر در موضوع جوانان سیاست مهم ما در وزارت ورزش و جوانان است.

دبیر شورای عالی جوانان در خصوص مصوبه های موجود در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه چند مصوبه خیلی خوب برای جوانان داشتیم و پیش بینی ما این است سال آینده دست دولت و وزارت برای حل مشکلات جوانان بازتر خواهد شد.

سلطانی فر گزارشی از اقدامات صورت گرفته و تعداد جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در سطح ملی، استانی و شهرستانی ارائه کرد و افزود: تا کنون ۱۲ خانه جوان در ۱۲ مرکز استان راه اندازی شده که با برنامه ریزی های انجام شده، امیدوارم تا پایان سال همه استانها بتوانند از این امکان بهره مند شوند. شورای ساماندهی امور جوانان به عنوان کمیته تخصصی شورای عالی جوانان عمل می کند و منظم و مرتب در وزارت ورزش و جوانان ، استانها و شهرستانها برگزار می شود.

وی همچنین از اهمیت مسائل جوانان و توجه به آنها گفت و ادامه داد: باید بگویم رییس جمهور ، اولویت مسائل جوانان و توجه و همراهی دستگاهها برای حل آن را به من همواره یادآور می شوند.

دبیر شورای عالی جوانان با اشاره به برگزاری کنگره ملی جوانان گفت: برگزاری کنگره ملی مدیریت جوانان با حضور ٧٠٠ جوانان و مدیران مرتبط ، همایش بزرگ جوانان و اقتصاد مقاومتی و همایش بزرگ جوانان و ریاست جمهوری از برنامه های آینده وزارت خانه است.