پاکستان از روند مذاکرات صلح به سرپرستی افغانستان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، ژنرال «قمر جاوید باجوه» فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با «جوزف ووتیل» رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفت: پاکستان از روند مذاکرات صلح در افغانستان به سرپرستی دولت این کشور و صلحی که به سود مردم این کشور باشد حمایت می کند.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات مقامات افغانستانی در ارتباط با حوادث تروریستی اخیر در این کشور علیه پاکستان افزود: اظهارات و اتهامات علیه پاکستان به مذاکرات صلح آسیب می رساند.

فرمانده ارتش پاکستان در ادامه تاکید کرد: پاکستان بدون هیچ گونه تبعیضی با تمام گروه های تروریستی مبارزه کرده است و در حال حاضر مواضع تروریست ها در پاکستان از بین رفته و خطری از جانب پاکستان، افغانستان را تهدید نمی کند.

وی در ادامه تاکید کرد: پاکستان آماده همکاری با نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان برای مبارزه با تروریسم است. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که بین دو کشور افغانستان و پاکستان باید مکانیزم کنترل مرزها و تبادل اطلاعات امنیتی وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است روز گذشته فرمانده ارتش پاکستان در تماس تلفنی با «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان بر ضرورت کنترل رفت و آمد تروریست ها و نیز ایجاد مکانیزم کنترل مرزها تاکید کرده و از دولت افغانستان خواسته بود که از اتهامات علیه پاکستان خودداری کند.