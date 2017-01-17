عینک دید در شب با فناوری نانو ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، «دراگومر نشو» از محققان دانشگاه ملی استرالیا موفق به ساخت دوربین دید در شب جدیدی شدهاست که میتواند جایگزین دوربینهای سنگین رایج شود.
نشو عنوان کرد: ما در این پروژه از نانوبلورهای بسیار کوچکی استفاده کردیم و آنها را بهصورت فیلم لایه نازکی روی سطح شیشه عینک قرار دادیم؛ با استفاده از این لایه نازک حاوی نانوبلور امکان دید در شب فراهم شدهاست.
وی افزود: این لایه نازک بسیار کوچک بوده و از آن میتوان در ساخت ادوات ضدجعل نظیر پوششهای اسکناسها استفاده کرد. همچنین این فناوری قابل استفاده در هولوگرامها و تصاویر پزشکی است.»
محسن رحمانی از دیگر محققان این پروژه اظهار داشت: ما در این پروژه به دستاورد بزرگی در حوزه نانوفتونیک رسیدیم؛ در این کار تحقیقاتی ما به بررسی رفتار نور و برهمکنش آن با اجسام در مقیاس نانومتری پرداختیم.
وی خاطر نشان کرد: این نانوبلورهای نیمههادی میتوانند نور را با شدت بالا انتقال دهند و پرتوهای نوری پیچیدهای را ایجاد کنند. از این فناوری در یک لیزر میتوان استفاده کرد تا تصویری هولوگرافیک را روی نمایشگرهای مدرن ایجاد کند.
ماریا دل روسیون از دانشجویان دکتری این پروژه ادامه داد: در این پروژه ابزاری ساخته شده که نور به راحتی از آن عبور میکند، این فناوری برای ساخت نمایشگرهای نوری قابل استفاده است. برای اولین بار است که چنین چیزی ساخته میشود؛ چرا که در لایه نازک مورد استفاده در این فناوری از نانوبلورهای نیمههادی استفاده شدهاست. رشد این نانوبلورها روی سطح شفاف کاری چالش برانگیز است.
این عینک برخلاف ابزارهای دید در شب رایج، بسیار سبک است. از این فناوری میتوان در حوزههای پزشکی و ادوات ضدجعل نیز استفاده کرد.
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